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避免虚假宣传、质量不达标等问题

“电商特供”，价廉也要物美

本报记者  王晶玥
2022年01月19日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　朱慧卿作（新华社发）

　　近日，多地集中开展2022年春节期间打假专项行动，对较为畅销的电商特供等产品加强监督抽检，网友纷纷点赞。

　　

　　价格优惠，销量增长

　　据悉，电商特供产品，是指为电子商务量身打造、在线上网店销售的商品，近年随着主播带货繁荣发展，也开始向直播间延伸。

　　在重庆市消费者权益保护委员会投诉部主任喻军看来，网购压缩了商品供应链，使产品从工厂到消费者手中不再经过各级代理商和零售商等环节，大幅度降低成本及售价，久而久之使消费者产生货比三家、“淘便宜”的消费心理，主打“价格优惠”的电商特供商品应运而生，并实现销量增长。

　　此外，随着线上线下融为一体的新零售模式普及，电商平台或网店会与厂家合作，订制一些特定型号的商品，只供网购用户，保证线上购物的渠道畅通。

　　网经社电子商务研究中心主任曹磊认为，对于同时开展线上和线下销售业务的品牌，电商特供产品一方面有助于保持价格体系稳定、维护线上线下渠道的生态平衡，另一方面满足互联网时代消费人群的多元和个性化需求，是一举多得的好事。

　　某视频平台上有博主做过这样一个试验：从实体店和线上官方旗舰店分别购买2套燃气热水器，其中网购产品已标明为电商特供。两者价格差2500元左右，但在外观、配件及内部较为重要的点火器等部件上，除生产批次不同外，没有明显重量、材质差异，生产参数也都一致。从这个角度讲，购买电商特供产品似乎是价廉物美的最优选。

　　谨防低品质电商特供产品

　　然而，在投诉平台搜索“电商特供”“电商专供”，便会发现质量问题层出不穷：从直播间买入的皮鞋易开胶、鞋底易开裂；在线上自营店订购的婴儿纸尿裤透气性差，导致孩子起皮疹；官方网店的衬衫材质薄、不耐穿……一些电商特供产品失去原有优势，与质量低劣画上等号，成了高品质商品的“缩水版”。为何会出现此类现象？

　　曹磊告诉本报记者，电商特供在服装、电器、鞋帽、箱包等品类中较多，主要存在同款不同质、同牌不同质和盗用品牌3种情形。“同款不同质是指产品外观编码与实体店商品完全相同，即线上线下所售为同一型号，质量却明显不同，该行为属于故意违反经营者信息披露义务，侵犯消费者知情权。根据消费者权益保护法，经营者应当按照消费者要求支付一定数额的惩罚性赔偿金，并退货返款。”曹磊说，“如果电商特供产品与线下商品同牌不同质，但在宣传上谎称与其一致，将构成消费欺诈，应承担惩罚性赔偿的责任。就盗用品牌的电商专供商品来说，若无品牌授权，则违反了产品质量法、商标法等。”

　　可见，部分电商专供产品遭人诟病，主要集中在质量不达标和虚假宣传两方面，还可能涉及法律问题，对品牌自身口碑造成负面影响。值得注意的是，很多商品并不会特别注明是电商特供产品，消费者使用感差，只会误认为是发货偏差，因此低质量的电商特供产品具有较强“隐蔽性”。

　　以消费者需求为导向

　　如何避免购买劣质电商特供产品？中国消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，消费者应仔细了解商品型号及售后服务等相关信息，一旦权益受到损害，可持证据及时与商家协商。如果协商不成功，可以向当地消费者协会或市场监管部门投诉，必要时还可申请仲裁或提起诉讼，依法维护合法权益。

　　《中华人民共和国电子商务法》第17条指出，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。专家认为，与线下产品同牌不同质的电商专供商品，首先要符合产品质量要求，其次在宣传时应如实告知两类产品间原料、配置、服务等方面的差异。

　　随着对电商行业的“强监管”，电商特供品低质劣质现象正得到有效改善。各地市场监管局等相关部门对产品质量进行治理、抽检，督促电商平台积极自查，推动行业日趋规范。据了解，日前，全国多地集中开展2022年春节期间打假专项行动，对电商特供等畅销品加强监督抽检，依法严厉打击电商平台虚假宣传等行为。

　　银杏财经研究员陈酿接受本报记者采访时指出，从长远考虑，电商平台和品牌需要化“电商特供”为“消费者特供”，也就是说，用户提出需求、品牌商“按需生产”，将需求规模前置，塑造新的品牌形象。她以某网购平台一款电商专供绞肉机为例，该公司采纳用户大数据和研发建议，舍弃原本绞肉机的诸多附加功能，集中满足安全和便捷两项功能，最终降低价格，广受用户好评。陈酿认为，品牌靠产品质量说话，商品以消费者需求为导向，“这才是用户需要的电商特供”。

(责编：袁勃、牛镛)

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