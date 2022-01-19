本报记者 汪文正

截至2021年底，安徽移动铜陵分公司已建设5G基站超过650个。图为2021年12月13日，工作人员在铜陵市义安区钟鸣镇水村基站进行调测。

过仕宁摄（人民视觉）

环卫机器人亮相江苏省常州市主城区。该型机器人配备5G模块、导航控制系统等，可实现有人和无人驾驶无缝切换。图为1月14日，环卫机器人正在作业。

高 岷摄（人民视觉）

近年来，浙江省金华市打造出一批“5G+工业互联网”试点项目，有力促进了企业提质增效。图为2021年12月13日，金华市东阳横店集团东磁股份有限公司电池片六厂正在进行5G专网应用智能化生产。

胡肖飞摄（人民视觉）

首批“千兆城市”来了！2021年12月，工业和信息化部宣布，15个省份的29个城市建成全国首批“千兆城市”。

据了解，以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征。首批“千兆城市”在这方面处于全国先进水平，为经济高质量发展提供了强劲的新动能。

便利生活，推动创新

建设千兆城市是推进“双千兆”网络发展的重要内容。

去年初，工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出用3年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力，并提出6个专项行动，“千兆城市建设行动”是其中之一。

推动“双千兆”网络发展有何意义？工信部总工程师韩夏表示，“双千兆”网络是新型基础设施的重要组成和承载底座，在推动科技创新、拉动有效投资、促进信息消费、赋能千行百业转型发展等方面发挥着重要作用。

“实景导航，远程办公，健康监测，与家用网络交互的智能家电替我扫地、浇花、喂猫……出门有5G，在家有千兆光网，生活的确改变了许多。”上海市民范俊杰作为较早“尝鲜”5G手机的消费者，对不断提升的5G冲浪体验赞不绝口，“刚买的时候感受不明显。近两年，上海基站部署更加密集，5G体验感越来越强了。”

“双千兆”也重塑着生产制造领域。在位于浙江省宁波市江北区的爱柯迪全5G数字化工厂，“人工智能大脑”与7家工厂、87个车间的2300台设备同时实现交互控制，通过5G信号满足个性化应用场景的需求，将人工1小时的工作量缩短至15分钟。海曙区的雅戈尔宁波总部5G未来工厂、北仑区的海天“5G+AR”线上虚拟工厂、宁波舟山港的5G网络切片港口应用……在入选全国首批千兆城市的宁波，这样的应用场景还有许多。

中国信息通信研究院院长余晓晖介绍，在工信部指导下，信通院研究形成了千兆城市评价指标体系，包含7个量化指标：

在城市“双千兆”网络能力方面，千兆城市家庭千兆光网覆盖率要达到80%以上、10G-PON端口占比25%以上、重点场所5G网络通达率达80%以上、每万人拥有5G基站12个以上；在城市“双千兆”用户推广方面，500Mbps及以上用户占比和5G用户占比达到25%以上；在“双千兆”应用创新指标方面，城市要在不少于5个垂直行业形成“双千兆”网络协同的典型应用，具备示范和推广效应，从而不断丰富“双千兆”应用类型和场景，赋能各地经济社会发展。

“推进千兆城市建设，就是要统筹发挥城市的资源汇聚作用和市场主体的创新驱动作用，以评价指标为导向，引导各地5G和千兆光网发展方向，强化示范带动作用，形成重点城市带动、各城市竞相发展的格局。”工信部有关负责人说。

东部引领，中西部赶上

首批千兆城市具体有哪些？据介绍，29个千兆城市分别是北京、天津、上海、呼和浩特、南京、无锡、常州、苏州、杭州、宁波、南昌、九江、上饶、济南、青岛、日照、武汉、长沙、广州、深圳、柳州、桂林、百色、成都、泸州、绵阳、眉山、西安、西宁。

在各地推动“双千兆”网络协同发展过程中，东部地区发挥着引领作用。首批千兆城市中有半数位于东部地区。

上海在加速建设“双千兆城市”的基础上，升级“千兆光网”为“全光网”，以此将城市内网络延迟降至毫秒级，赋能城市数字化转型；山东5G基站数量不久前突破10万个，16个市的市区及县城城区均实现5G网络连续覆盖，乡镇镇区5G覆盖比例达到100%，5G终端用户数近3000万户。

中西部地区的表现也很亮眼，在端口规模、用户规模、基站建设等方面迎头赶上。获评首批千兆城市的29个城市有10个位于西部地区。

其中，仅四川一省就有成都、泸州、绵阳、眉山等4个城市入选千兆城市，这一数量在全国各省份与江苏并列第一。近年来，四川省加快推动“双千兆”网络建设应用，规划建设“双千兆”。目前，四川已建成5G基站6.6万个以上，千兆宽带用户200万户。同时，四川加快推进“双千兆”网络引领的新型基础设施建设，推动垂直行业典型应用，推动成都等4座城市率先达到千兆城市标准。

青海西宁作为高海拔城市，在光网覆盖、基站部署、设施建设升级等方面克服了不少困难。近年来，西宁市持续扩大千兆网络覆盖范围，目前已拥有向青海省外辐射的光缆通达方向4个，出省干线光缆14条，城域网出口带宽（交换带宽）达到4140Gb/s。截至2021年11月底，西宁市无源光纤网络端口总数达7.36万个，城市家庭千兆光纤网络覆盖率达292%，500Mb/s及以上用户数近20万个。同时，西宁市推进5G网络、云计算、大数据产业发展，国际互联网数据专用通道、根镜像服务器等重大项目投入运行，5G基站达3197个，5G用户数达到114万户、占比达到33.7%，重点场所5G网络通达率达90%以上。

千兆城市建设行动背后是中国强大的“双千兆”网络建设能力和全球领先的用户规模。韩夏介绍，截至2021年11月底，中国已建设5G基站超139.6万个，5G手机终端连接数达4.97亿户，占移动电话用户总数的30.3%。在千兆光网方面，支持千兆接入的10G-PON（万兆无源光网络）端口规模达到720.7万个，具备覆盖超过2.6亿户家庭的能力；千兆用户规模提升至3389万户，比2020年底净增2746万户。

明年底建成100个千兆城市

《行动计划》计划分“两步走”，除2021年阶段目标外，还制定了2023年“双百”目标：到2023年底，建成100个千兆城市、打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。

怎样确保2023年如期“交卷”？工信部这样部署——

在扩大千兆光网覆盖范围方面，推动基础电信企业在城市及重点乡镇进行10G-PON 光线路终端（OLT）设备规模部署，持续开展OLT上联组网优化和老旧小区、工业园区等光纤到户薄弱区域光分配网（ODN）改造升级。

在推动5G独立组网规模部署方面，推动基础电信企业开展5G独立组网（SA）规模商用，重点加快中心城区、重点区域、重点行业的网络覆盖。

在深化电信基础设施共建共享方面，推动基础电信企业持续深化行业内共建共享，统筹铁塔设施建设需求，支持基础电信企业开展5G网络共建共享。

此外，还将支持基础电信企业面向农村较大规模人口聚居区、生产作业区、交通要道沿线等区域持续深化宽带网络覆盖。

多个省份进一步明确了“双千兆”建设路线图和时间表。江西提出，“十四五”时期，所有设区市将建成千兆城市、5G基站超10万个；山东将在2025年底前建成千兆城市不少于5个、5G基站超25万个；河北将在2023年底前实现千兆光纤网络覆盖1500万户家庭、10G-PON及以上端口规模超50万个，千兆宽带用户突破450万户，5G网络基本覆盖乡镇级以上区域和重点行政村。

企业也将继续在“双千兆”创新发展方面发挥重要作用。华为传送与接入产品线总裁靳玉志表示，华为在网络建设等方面具有技术优势，将通过产业链协同，推动园区、工业互联网等场景完善，助力数字化转型。

韩夏表示，未来将继续推进“双千兆”创新发展，“一是以建促用，稳妥有序开展5G和千兆光网建设覆盖，积极推进家庭全光组网、全光智慧社区、5G虚拟专网等建设发展，推进县城、乡镇等区域‘双千兆’建设应用；二是以点带面，融合赋能。深化城市家庭、重点区域、重点行业的‘双千兆’网络覆盖，鼓励各地因地制宜推动‘双千兆’在当地特色产业中的融合应用；三是增进国际交流，共同构建互利共赢良好生态。”

(责编：袁勃、牛镛)