本报记者 徐佩玉

由贵金属制成的冬奥币，是中国首套彩色普通纪念币。冬奥币作为极具欣赏和收藏价值的纪念品，需要特别注意保存方法。

王 初摄（人民视觉）

冬奥会临近，好消息传来：冬奥币、冬奥钞再次开展预约兑换。

1月11日，中国人民银行发布公告，将于近期对冬奥币、冬奥钞发行剩余部分再次开展预约兑换。

2021年10月26日起，中国人民银行陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币（第2组）一套10枚，其中金质纪念币4枚，银质纪念币6枚，铜合金纪念币一套2枚，均为中华人民共和国法定货币。

冰上运动项目纪念钞，正反面均可见动态立体面额数字、多彩动感核心图形；票面下方设置了透光观察视窗；雪上运动项目纪念钞，票面正面下方可见动态立体面额数字、多彩动感“长城”和浮雕“灯笼”组合图案……这组设计精巧的冬奥币、冬奥钞一经发行就受到广泛关注。

如今，冬奥币、冬奥钞再次开展预约兑换。如何预约兑换？

根据央行公告，本次冬奥币、冬奥钞预约兑换工作由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行共同承担。今年2月10日前，中国人民银行分支机构将向社会公告当地冬奥币、冬奥钞预约数量等信息。承办银行将在其官方网站公布各地预约开始时间、办理预约兑换的网点、每个网点的可预约币种及数量等信息。

值得注意的是，预约兑换有限额，冬奥币、冬奥钞每人预约兑换限额分别为20套。冬奥币、冬奥钞预约期为2月11日至2月13日，兑换期为2月18日至2月24日。中国人民银行各分支机构可根据需要延长兑换时间或根据疫情防控要求对兑换时间进行调整并另行公告。

此外，预约兑换还存在身份证件要求。公众在承办银行网点办理冬奥币、冬奥钞现场预约、兑换、撤销违约记录及保留兑换资格业务的，须持本人有效第二代居民身份证原件；代他人办理现场预约、兑换、撤销违约记录及保留兑换资格业务的，须提供代办人和被代办人有效第二代居民身份证原件，且被代办人数不超过5人。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因，无法出具第二代居民身份证原件的，可以使用户口簿、临时居民身份证原件办理。

为保证预约兑换的公平公正，中国人民银行将对冬奥币、冬奥钞的全部预约登记记录进行核查，本次在2家以上承办银行网点重复预约冬奥币、冬奥钞的公众以及此前普通纪念币发行时有重复预约记录的公众无法通过核查，不可办理兑换。

如此精美的冬奥币、冬奥钞，怎么保存？据悉，冬奥币、冬奥钞作为极具欣赏和收藏价值的纪念品，需要特别注意保存方法。特别是由贵金属制成的冬奥币，是中国首套彩色普通纪念币，为确保产品在鉴赏和收藏过程中呈现出最佳表面色泽效果，需特别注意以下保存方法：纪念币应存放在室温干燥的环境中，避免在高湿、高热或有化学污染的环境条件下长期存放；纪念币应避免与带有腐蚀性的物质共同存放；应避免阳光或其他强光源长时间直射纪念币；应防止纪念币与其他硬物直接刮碰；应避免用手直接接触，防止汗渍等侵蚀纪念币。

(责编：袁勃、牛镛)