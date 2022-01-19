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去年全年企业贷款利率降至4.61%（新数据 新看点）

金融对实体经济支持力度稳固

2022年01月19日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月18日电　（记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，2021年我国持续推动企业综合融资成本稳中有降，全年企业贷款利率降至4.61%，比2020年下降0.1个百分点，比2019年下降0.69个百分点，是改革开放40多年来最低水平。

　　2021年，我国主要金融指标在2020年高基数基础上继续保持有力增长，金融体系运行平稳，金融对实体经济支持力度稳固。数据显示，2021年全年新增人民币贷款19.95万亿元，同比多增3150亿元。截至2021年末，我国制造业中长期贷款余额同比增长31.8%，比各项贷款增速高20.2个百分点；普惠小微贷款余额同比增长27.3%，普惠小微授信户数超过4400万户。

　　（相关报道见第三版）


　　《 人民日报 》（ 2022年01月19日 01 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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