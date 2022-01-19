本报记者 吴秋余

“2021年的货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求，前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升。”1月18日，中国人民银行副行长刘国强在国新办新闻发布会上表示，去年我国主要金融指标在2020年高基数基础上继续保持有力增长，金融体系运行平稳，金融对实体经济支持力度稳固。

强化跨周期调节，金融对重点领域支持力度稳固

“2021年，人民银行基于我国经济形势变化，强化跨周期调节。”刘国强表示，去年上半年，国内经济运行积极因素较多，人民银行保持流动性合理充裕，着力优化信贷结构、降低融资成本；下半年，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，人民银行统筹做好跨年度政策衔接，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。

“2021年全年新增贷款19.95万亿元，同比多增3150亿元，在2020年新增贷款较2019年同比多增2.8万亿元基础上，进一步同比多增，金融对实体经济支持力度持续加大。”人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，面对经济下行压力，人民银行自2021年下半年开始，前瞻发力，通过降准、增加支小再贷款额度、推出碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用再贷款等措施，加大金融对实体经济支持力度。

2021年以来，人民银行通过持续优化贷款市场报价利率（LPR）改革，畅通货币政策传导，增强信贷市场竞争性，有效推动实际贷款利率在上年大幅度下降的基础上继续稳中有降。2021年全年企业贷款利率为4.61%，比2020年下降0.1个百分点，比2019年下降0.69个百分点，是改革开放40多年来最低水平。

数据显示，到2021年末，我国制造业中长期贷款余额同比增长31.8%，比各项贷款增速高20.2个百分点；普惠小微贷款余额同比增长27.3%，普惠小微授信户数超过4400万户，2021年11月新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.98%，比2020年12月下降0.1个百分点。

“从中长期贷款实际投向看，金融机构对重点领域中长期资金支持力度仍然比较稳固。”人民银行调查统计司司长阮健弘表示，去年制造业中长期贷款保持快速增长，到2021年末，制造业中长期贷款比全部产业中长期贷款的增速高18.1个百分点，全年新增制造业贷款1.67万亿元，同比多增3005亿元，其中，高技术制造业中长期贷款增速达32.8%，全年新增3643亿元。

2021年末，工业中长期贷款增长22.6%，比上年末高2.6个百分点，全年新增2.49万亿元，同比多增6503亿元；基础设施中长期贷款增速为15.3%，比上年末高1.1个百分点，全年新增3.82万亿元，同比多增7346亿元；不含房地产业的服务业中长期贷款增速为15.4%，比全部产业的中长期贷款增速高1.7个百分点，全年新增5万亿元，同比多增2618亿元。

此外，稳杠杆促增长取得了显著成效，2021年我国宏观杠杆率为272.5%，比2020年末低7.7个百分点，杠杆率已连续5个季度下降。

货币政策主动作为、靠前发力，稳定宏观经济大盘

刘国强表示，2022年，人民银行将坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度，加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，更加主动有为，更加积极进取，注重靠前发力，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持力度，稳定宏观经济大盘，为推动经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

总量上，将保持货币信贷总量稳定增长，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，引导金融机构有力扩大信贷投放，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

结构上，将保持信贷结构稳步优化，结构性货币政策工具要积极做好“加法”，落实好支持小微企业的市场化政策工具，用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，引导金融机构增加对信贷增长缓慢地区的信贷投放，优化结构，精准发力，加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度。

利率方面，健全市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率改革效能，稳定银行负债成本，促进企业综合融资成本稳中有降，推动金融系统向实体经济让利。

汇率方面，将保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，让市场供求在汇率形成中发挥决定性作用，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。

1月17日，人民银行开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作，中标利率均下降10个基点。

“中期借贷便利和公开市场逆回购采用市场化招标方式开展操作，中标利率通过参与机构投标产生，利率水平取决于银行体系流动性状况、金融机构对央行资金的需求以及市场预期等多种因素。”孙国峰表示，此次中期借贷便利和公开市场逆回购操作中标利率下降，体现了货币政策主动作为、靠前发力，有利于提振市场信心，通过LPR传导降低企业贷款利率，促进债券利率下行，推动企业综合融资成本稳中有降，有助于激发市场主体融资需求，增强信贷总量增长稳定性，支持国债和地方债发行，稳定经济大盘，保持内部均衡和外部均衡的平衡。

“LPR报价行报价时综合考虑自身资金成本、风险溢价和市场供求等因素，LPR会及时充分反映市场利率变化，引导企业贷款利率下行，有力推动降低企业综合融资成本。”孙国峰说。

数字人民币交易金额达875.65亿元，累计开立个人钱包2.61亿个

近期，数字人民币APP在多个手机应用市场上架。在发布会上，人民银行金融市场司司长邹澜介绍了数字人民币研发试点进展情况。

目前，人民银行已经在上海、深圳、雄安等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。

数据显示，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元，试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。

邹澜表示，下一步人民银行将按照国家“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币，把数字人民币的研发试点落到服务实体经济和百姓生活上去，让更多的企业、个人能感受到数字人民币的价值，充分激发产业各方的积极性。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)