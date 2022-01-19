本报记者 罗珊珊

作为跨境电商的重要境外节点、新型外贸基础设施，海外仓建设事关外贸高质量发展。日前，国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》提出，进一步鼓励外贸新业态发展，鼓励金融机构以市场运作方式加大对各类企业建设和使用海外仓的支持，促进海外仓高质量发展。

目前，海外仓发展情况如何？在降本增效、畅通外贸供应链方面发挥了怎样的作用？记者采访了相关企业和专家。

面向全球 加快布局

英国伯明翰，纵腾集团旗下谷仓海外仓里，叉车往来穿梭、自动化分拣设备有序运行。如今，谷仓英国仓日处理订单可达18万单，每年可处理近4万个集装箱入库。纵腾集团副总裁李聪介绍，谷仓海外仓全球仓储面积突破100万平方米，已建成覆盖全球30多个国家、遍及六大洲的跨境电商物流网络。

目前，我国海外仓数量已超2000个，总面积超1600万平方米，业务范围辐射全球。中国仓储与配送协会跨境电商与海外仓分会秘书长周武秀介绍，海外仓是跟随跨境电商走出去的步伐发展起来的，北美、欧洲等跨境电商业务量增长较快、物流基础设施较扎实的地区成为海外仓布局首选地。随着我国贸易伙伴更加多元化，海外仓的全球布局正逐步拓展延伸。

一些企业积极开拓新兴市场，参与“一带一路”建设。中建材集团进出口有限公司在积极搭建建材跨境电商平台——易单网的同时，相继在沿线国家打造了阿联酋迪拜、越南平阳、巴基斯坦拉合尔等6个海外仓，跨境电商与海外仓联动协调发展，构建起覆盖中东、非洲、东南亚等地区的海外仓网络。“下一步，我们计划开拓南美和欧洲等市场，不断完善覆盖全球、布局合理的海外仓服务网络。”公司党委书记、总经理陈咏新表示。

今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效，带动全球近1/3的经济体量形成统一的超大规模市场，发展空间极为广阔。

“近年来，东盟已成为我国第一大贸易伙伴，而且东盟国家跨境电商市场发展迅猛，RCEP生效后，成员国间贸易成本将进一步降低，东盟将成为我国贸易增长新蓝海。”泛鼎国际集团总裁陈柏华介绍，目前，泛鼎集团在菲律宾、澳大利亚、日本等3个RCEP成员国建有海外仓，计划2022年在马来西亚、印度尼西亚等东盟国家投入资金建设海外仓。“我们将继续关注和评估RCEP成员国市场环境，加大力度建设更多海外仓。”

降本增效 多元服务

2021年11月，比利时列日机场，菜鸟智慧物流枢纽项目正式启用，首期投入使用超3万平方米，包括航空货站和分拨中心。在西班牙，菜鸟马德里海外仓面积扩至3万多平方米，备货量增长200%以上。

海外仓大大提升了配送时效。菜鸟总裁助理、出口物流事业部总经理熊伟以西班牙海外仓为例说，如果企业直接从中国发货，即使是空运，到达西班牙也需6至10天；但提前备货至海外仓，再从海外仓配送，80%的订单能在24小时内完成投递，95%以上能在3天内完成投递，一些订单甚至可以实现当日达。

“海外仓在畅通稳定全球外贸产业链、供应链方面发挥了调节器、缓冲器的作用。”陈咏新表示，海外仓以空间换时间，通过提前备货，可平滑生产、配送周期，规避突发风险，例如新冠肺炎疫情引起的停工和运输中断等；通过库存前移，拉近货物与目标销售市场的距离，便利开展营销推广，提高海外仓现货贸易机会；通过提供退换货、维修等售后服务，降低商家运营成本，提升客户满意度。如今，中建材进出口旗下海外仓年均营业收入超10亿元，成为维系和稳固外贸产业链、供应链的核心枢纽，是培育和提高中国企业国际竞争力的重要手段。

海外仓连接客户、商品、仓储、配送等环节，物流、订单流、信息流、资金流等信息汇聚于此。在实践中，一些海外仓企业通过优化订单、仓储管理系统，归纳分析产品销售数据，为客户提供多元定制服务。

屏幕前，宁波豪雅集团大数据分析部门负责人任超正在和同事们对一款肩颈产品的相关数据进行分析。“目前公司在欧美市场的订单暴增，通过对产品历史成交数据和海外仓周转率的分析，将海外消费市场需求及时反馈给工厂，带动生产端迭代升级，加快贸易与产业深度融合，有效缩短售前售后的响应时效，帮助外贸企业开拓国际市场。”任超表示。去年一年，豪雅集团海外仓发货量增长了80%以上。宁波制造的各类冰箱、洗衣机、厨电及健身器材等商品正通过海外仓畅销全球，销量十分可观。

多措并举 升级发展

智能搬运、机器视觉、大数据算法……订单与商品自动匹配，实现从“人找货”到“货找人”的颠覆性升级。纵腾智慧仓一期项目去年率先落地英国、美国，规划面积达5万平方米，共投入使用300台AMR（自主移动机器人），可轻松承载600公斤重的货物，通过识别地面上的二维码确定行驶路径，最高时速达20公里。

“相比传统仓库，智能仓的作用效率提升2至3倍，准确率达99.99%，减少人工投入50%，高效、安全又环保。”李聪表示，纵腾将通过“数字孪生”技术和“旧仓改造”工程，进一步提升海外仓数字化、智能化水平，创新物流供应链，增强跨境电商和海外仓的生命力。

近年来，跨境电商驶入发展快车道，一批海外仓企业抓住机遇、创新发展，海外仓国际布局逐渐完善、服务更加多元、智能化水平不断提升。随着团体标准《公共海外仓设施技术要求与运营管理规范》的逐步实施，也将推动我国海外仓标准化数字化建设。但同时，也面临风险挑战。

“海外仓是建在国外的仓储物流支点，不同国家资源禀赋、营商环境、规则标准各有不同，这无疑增加了企业属地化投资运营的不确定性。”周武秀说，目前影响较大的是新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，疫情防控政策、港口运行、交通运输及其他不可控因素对海外仓的发展都有影响。此外，一些中小型海外仓和跨境电商企业面临融资难问题，企业的境外资产难以界定衡量，跨境金融服务亟待完善创新。

在转型升级中，纵腾逐渐从单一仓储配送功能向全链路综合跨境服务商转变，根据掌握的货物、物流等数据信息，以第三方身份为融资双方提供数据对接服务，帮助跨境电商企业降低贷款成本，年化利息可下降5个百分点左右。

陈咏新说，作为“跨境电商+海外仓”模式的践行者，中建材进出口希望国家在支持跨境电商交易全流程创新、柔性供应链建设、境内境外联动营销体系、海外仓数字化建设等方面出台更多有针对性的帮扶政策，鼓励金融机构在境外融资结算方面给予更多便利，助力海外仓企业行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)