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河北平山北庄村——

“我们的劲头更足了”（新春走基层）

本报记者  张志锋
2022年01月19日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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“团结就是力量！……”1月16日，河北省平山县北庄村大喇叭传出熟悉的歌声。村民三三两两，有说有笑地来到村委会大院，领取村两委发放的红包。

习近平总书记2021年2月7日给北庄村全体党员回信，向乡亲们致以新春的祝福。“到今年2月7日，是习近平总书记给村里党员回信整一年。2021年，村集体收入达到100多万元，村民人均纯收入2万元，是2012年的10倍多。”北庄村党支部书记封红卷，忙着招呼乡亲们，“这是村里历史上第一次分红，总书记鼓励我们党员充分发挥先锋模范作用，把乡亲们更好团结起来、凝聚起来，心往一处想，劲往一处使，让日子过得越来越红火。”

信步北庄村，村容村貌焕然一新。主街拓宽到7米，主街小街全部铺柏油；新修一条环村路，街边栽植海棠等树木花草；农房外立面统一改造，加装保温层。

“哗啦啦……”在村委会大院旁边，领完红包的村民顺路接一桶直饮水带回家，“一刷卡就出水，太方便了！”如今，北庄村家家户户装了热水器，随时可以洗热水澡，改变了几辈人的生活方式。村两委又带领大伙一起脱贫致富奔小康，2018年全村43个建档立卡贫困户全部脱贫。

“北庄村紧邻西柏坡景区，我们发展红色旅游，推动乡村振兴。”封红卷说：“接到回信的这一年来，我们的劲头更足了。”

一些农户把土地流转给一家田园综合体，每年每亩租金1000元，村集体还可增收10万多元；村里还建起“团结就是力量”村史馆，在两户闲置小院开办起农家乐；连锁超市进了村，卖起了村里妇女做的手工布鞋，销售平山苹果等农副产品……封红卷自豪地说：“村里基础设施逐步完善，就等春暖花开，红色旅游红火起来。”

“村党支部把总书记的回信送到了每家每户，老百姓都感谢党的好政策。”曾是建档立卡贫困户的村民任二兵脸上尽是喜悦。去年，他干保洁再加上老伴做布鞋，全家挣了2万多元，“我要把村里打扫得干干净净，让游客好好看看北庄村。”

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 04 版）

相关报道：

习近平回信勉励河北省平山县西柏坡镇北庄村全体党员


 

(责编：袁勃、牛镛)

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