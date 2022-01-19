去年我国5G手机出货量达2.66亿部
同比增长63.5%
2022年01月19日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月18日电 （记者韩鑫）中国信息通信研究院18日发布去年12月国内手机市场运行分析报告。报告显示，2021年12月，国内市场手机出货量3340.1万部，同比增长25.6%，其中，5G手机2714.5万部，同比增长49.2%，占同期手机出货量的81.3%。
从全年看，2021年，国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。
国产品牌手机出货量占比进一步提升。2021年全年，国产品牌手机出货量累计3.04亿部，同比增长12.6%，占同期手机出货量的86.6%；上市新机型累计438款，同比增长6.3%，占同期手机上市新机型数量的90.7%。
智能手机出货量增速加快。2021年全年，智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%，上市新机型累计404 款，同比增长11.0%。
《 人民日报 》（ 2022年01月19日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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