本报记者 郝迎灿

聂守军在实验室观察培养苗。

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聂守军（右二）在给团队成员讲解水稻田间管理知识。

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聂守军：1969年出生于黑龙江省齐齐哈尔市，黑龙江省农业科学院绥化分院水稻品质育种所所长、研究员。他承担国家重点研发计划等项目及课题20余项。参加工作20余年来，他和团队选育出以“绥粳18”为代表的一系列优质、抗逆、广适的水稻新品种，累计推广面积达1.4亿亩。2021年，他被评为全国优秀共产党员，他参与的合作项目“水稻遗传资源的创制保护和研究利用”获得2020年度国家科技进步奖一等奖。

碗里还剩了一些米饭，女儿却把筷子一撂，嚷着要看动画片。聂守军很生气，批评女儿不懂得珍惜粮食。女儿吓得躲进妈妈怀里哇哇大哭。聂守军不语，端起碗来把剩下的米饭吃干净。

“那时孩子才6岁，头一次冲她发这么大火。”10多年过去，聂守军仍觉得愧疚，“我从小在农村长大，最疼惜的就是粮食。”

“让黑土地种上我们自己选育的优质高产水稻品种”

1969年，聂守军出生于黑龙江省齐齐哈尔市的一个农村家庭。“那时候日子很苦，我从上小学开始就下地干农活。最苦的是三伏天割麦子，几天工夫，就晒脱一层皮。”聂守军说。

1991年，聂守军考到了当时的东北农学院农学专业，想毕业后为农民、农村做点事情。随后，聂守军如愿进入黑龙江省农业科学院绥化分院工作，并把科研方向定在了水稻育种上。“当时生产上应用较多的水稻品种表现优劣参半，要么产量高但抗逆性差，要么品质优却产量低。从2000年开始，进口水稻品种在黑龙江水稻市场上的占比越来越大。”从那时起，聂守军就暗暗立下誓言：“让黑土地种上我们自己选育的优质高产水稻品种”。

学校农学专业81个人，包括聂守军在内只有4个人选择了育种行业。“受困于种质资源有限和技术手段落后，那时全省一年才审定20个左右的水稻品种，许多人在育种一线奋斗一辈子，都不一定能育出一个品种。”黑龙江省农科院党组书记、院长刘娣说。

“但我从小就是个要强的人，越是困难越是要迎难而上。”聂守军说。他每天早出晚归，风里来雨里去，只为随时掌握水稻长势，及时捕捉不同植株的独特性状，真可谓“早上一身露水，中午一身汗水，晚上一身泥水”。

水稻试验田在30多公里外的郊区，为了下地方便，聂守军花了半年工资买了一辆摩托车，信誓旦旦地跟爱人说是为了接送孩子上学。

“结果直到孩子上大学，我都没有接送过她一次。”聂守军又是愧疚一笑，“我还记得，她上小学二年级的时候老师布置作文，她写的作文题目是：我的爸爸是个农民……”

“一个好的农业科研人，不光要做出成果，更要服务好老百姓”

水稻育种要经历一个“大浪淘沙”的过程，失败是家常便饭，成功反而难得一见。

“从开始进行杂交，每培育一代就需要一个生长季。在此基础上，需要继续培育第二代、第三代……直至第六代左右，才可以进行‘决选’。”黑龙江省农业科学院绥化分院研究员高世伟介绍，“然后再进行产量鉴定、抗性鉴定、品比试验、区域试验和生产试验，整个周期最快得12年。”

都说科研工作要“板凳甘坐十年冷”，这冷板凳，聂守军何止坐了10年？虽然其间也有几个品种通过审定，但因为品质不高，很快就被市场淘汰。

直到2007年秋收的一天，割了一上午稻子，大伙都已筋疲力尽。晌午时分，聂守军啃着馒头在田间踱步，“突然发现有一行水稻长势特别好，当时激动得眼泪都掉下来了，这就是后来的‘绥粳18’。”

接下来的几年试验，“绥粳18”亩产在千斤以上，品质也达到国家《优质稻谷》标准二级以上，并最终在2014年成功通过审定。“当时高兴得就像迎接女儿的降生！”聂守军说。

“大学时老师曾这样教导我们，‘一粒好种子，不光要从实验室里走出来，更要走向田间地头；一个好的农业科研人，不光要做出成果，更要服务好老百姓’。”聂守军对此感触很深。

从2014年开始，聂守军成为黑龙江省科技厅任命的一名科技特派员，负责联系绥棱和绥滨两个水稻种植大县。“有一年‘五一’假期，本来说好我们一家三口去看场电影，结果还没出门他就接到电话，绥滨县一个农户的水稻秧苗得了‘立枯病’，他拿起大衣就出发，3天后解决了问题才回来。但这时假期已经结束，女儿也已重返校园。”聂守军的爱人闫春艳说。

“在基层待得时间久了，大伙不再生分地叫我‘聂教授’‘聂所长’，而是亲切地喊一声‘聂水稻’。”聂守军说，这是他所获得过的所有荣誉里最值得珍视的一个。几年下来，聂守军通过技术服务累计在帮扶地区推广水稻新品种、新技术20多项，带动农民增收3.8亿元。

参加工作20多年来，聂守军和团队选育的以“绥粳18”为代表的一系列新品种，累计推广面积达1.4亿亩，增产稻谷近76亿公斤。“还有奋战在水稻育种一线的其他同事，相继选育出了‘龙粳31’等优良品种，国产水稻品种更丰富了。”聂守军自豪地说。

“我何尝不疼爱自己的孩子，又何尝不热爱脚下的这片土地”

2021年7月，聂守军被评为全国优秀共产党员，11月又获得国家科技进步奖一等奖，加上其他大大小小的奖项，可谓是荣誉等身。“荣誉再多，也难以弥补我对家庭的亏欠。”聂守军说。

聂守军和爱人闫春艳在大学校园里相识相爱，并约定毕业后就结婚。可毕业到单位没多久，他就被派去海南育种，婚期一拖再拖，直到第二年的5月18日。“那时正当农忙，婚礼前一天他才请了一周假。这也是他参加工作20多年中请过的最长一次假。”闫春艳话语间不无抱怨。

“有了孩子后，她既当妈又当爹，养育女儿、操持家务、照顾老人，吃了太多太多的苦。没有她的付出，也不会有我现在的成绩。”聂守军边说边瞅了一眼爱人，一旁的闫春艳早已泪流满面。

让聂守军最为遗憾的是，在女儿长大成人的这20多年里，缺席了她人生中的许多重要时刻。“高中的时候她胳膊上长了一个血管瘤需要做手术，我也只是抽空过去看了一眼。这么多年来，我也只为她参加过两次家长会，一次是小学一年级开学，一次是高考后填报志愿。”

“女儿小时候常跟妈妈抱怨，我对水稻比对她还亲。可是，我何尝不疼爱自己的孩子，又何尝不热爱脚下的这片土地？”聂守军也湿了眼眶。

欣慰的是，随着年龄增长，女儿聂鑫逐渐对父亲多了份理解。2015年高考后，她填报了爸爸的母校东北农业大学，聂守军嘴上虽没说什么，却偷偷躲出去流下了眼泪。

2020年，聂鑫考取了华中农业大学的硕士研究生，前不久又决定攻读博士学位，准备从事农业科研事业。与此同时，聂守军也有了新的科研目标，那就是继续开展种质资源的创新和保护利用，还要进行耐盐碱品种的选育工作。

今年元旦假期，聂守军给远在千里外的女儿发了一条信息，“‘把论文写在大地上，把成果留在农民家’，甘愿做一粒扎根泥土的种子——这当是我们父女俩不变的初心，爸爸与你共勉。”

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)