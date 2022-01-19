为奉献科研的精神点赞（编辑手记）
2022年01月19日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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女儿笔下是“农民”，同事口中是“聂所长”，农民嘴边是“聂水稻”，其中聂守军最珍惜的称呼还是“聂水稻”，只因他心中揣着一个朴素的信念——要让农民用上好种子，种上优质水稻，过上幸福日子。
多年奋斗，承载着聂守军对水稻育种事业的浓浓深情。种质资源有限、技术条件落后，科研环境艰苦，反而激发了聂守军身上的干劲。早出晚归、顶风冒雨，他带领团队几十年如一日地扎根田间地头，选育出一系列优质、多抗新品种，志在让中国人的饭碗牢牢端在自己手上。如今，聂守军依旧坚守在科研一线，用汗水浇灌脚下的热土，孕育出一片片丰收的稻田。我们要为这样的科学家精神点赞！
《 人民日报 》（ 2022年01月19日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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