两院院士评出二〇二一年十大科技进展新闻
2022年01月19日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月18日电 （记者吴月辉）18日，由中国科学院、中国工程院主办，中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2021年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻在京揭晓。
入选的2021年中国十大科技进展新闻是：我国首次火星探测任务取得圆满成功；中国空间站开启有人长期驻留时代；我国实现二氧化碳到淀粉的从头合成；我国团队凭打破“量子霸权”的超算应用摘得2021年度“戈登贝尔奖”；我国科学家观测到迄今最高能量光子；嫦娥五号样品重要研究成果先后出炉；异源四倍体野生稻快速从头驯化获得新突破；我国研发成功零下271摄氏度超流氦大型低温制冷装备；植物到动物的功能基因转移首获证实；稀土离子实现多模式量子中继及1小时光存储。
此外，全球首个“自我复制”的活体机器人诞生、核聚变向“点火”迈进一大步、科学家借助AI技术破解蛋白质结构预测难题等成果入选世界十大科技进展新闻。
据介绍，此项评选活动至今已举办28次，对普及科学技术起到了积极作用。
《 人民日报 》（ 2022年01月19日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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