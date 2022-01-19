本报昆明1月18日电 （记者沈靖然）1月18日，白鹤滩水电站最后一台百万千瓦水电机组（9号）转子吊装就位，标志着水电站16台百万千瓦水电机组转子全部安装完成。

上午9时18分，随着中国能建葛洲坝机电公司指挥人员一声令下，直径16.5米、高4米，起吊重量达到2300吨的9号机转子在白鹤滩水电站右岸厂房安装工位，由两台1300吨桥机并车合力“抓起”，徐徐吊离地面6.5米，然后平稳匀速地“走”到9号机坑正上方缓缓落下，安全平稳地与发电机轴、推力头精准对接，用时60分钟，比计划工期提前57天。

白鹤滩水电站位于金沙江干流下游河段上，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，由中国三峡集团公司投资建设。电站共安装16台单机容量100万千瓦的全国产化水轮发电机组，均匀分布于左右两岸。

电站建成投产后，年均发电量624.43亿千瓦时，相当于每年可节约标煤约1968万吨，减排二氧化碳约5160万吨。且与乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一道分布在金沙江下游，成为世界级清洁能源基地，为长江经济带、中国经济发展提供源源不断的绿色动力，为国家实现碳达峰、碳中和目标，促进经济社会发展全面绿色转型作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 07 版）

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