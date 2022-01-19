本报上海1月18日电 （记者田泓）18日，上海出台扩大有效投资、稳定经济发展的24条政策，持续优化投资环境，提高投资建设便利度，重大项目建设今年计划完成投资2000亿元以上。

上海还将积极布局以新网络、新设施、新平台、新终端为代表的“新基建”项目，全面推动城市数字化转型。用好1000亿元以上的“新基建”优惠利率信贷专项，引导社会资本加大“新基建”投入。加快在未来医院、智能工厂、智能交通领域布局实施一批新型基础设施重大示范项目。

同时，上海将加大投资政策精准供给。积极放大“十四五”重点基础设施市对区支持政策、新城土地出让收入支持政策和上海基础设施领域不动产投资信托基金20条的政策带动作用，发挥轨道交通建设运营和投融资政策体系、“十四五”保基本养老机构支持政策成效，出台“十四五”湿垃圾资源化利用设施建设、重点绿化项目建设等支持政策。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 07 版）

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