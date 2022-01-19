本报记者 陆娅楠

核心阅读

目前我国能源保供稳价工作取得阶段性积极成效，国内煤炭在生产能力、运输能力、储备能力、重点用煤方面都有保障。近期化肥产量同比增加，随着春耕备耕即将到来，春耕肥储备正有序入储。综合研判，今年全国用电量及最高用电负荷仍将较快增长，相关部门将充分发挥各类电源保供等作用，积极做好电力保供工作。

2022年，煤炭、电力供应是否有保障？春耕备耕在即，化肥生产是否有力，流通是否顺畅？……1月18日召开的国家发展改革委新闻发布会，对民生热点问题逐一回应。

国内煤炭供应有保障，全国统调电厂存煤处于历史同期最高水平

猎猎寒风中，一列列满载煤炭的重载列车在山西大同大秦铁路湖东站集结、始发，犹如一条黑色的“煤河”奔向渤海湾港口。

今年1月1日至17日，这条“西煤东运”的大动脉已发送煤炭1871万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤保持在1700万吨以上。

煤炭是我国的基础能源和重要工业原料，占一次能源消费的比重约为57%。2021年四季度以来，能源供需持续偏紧。经过多方统筹协调，能源保供稳价工作取得阶段性成效，煤炭价格回归合理区间，电厂存煤达到历史同期最高水平。

“能源保供稳价工作取得阶段性积极成效，为下阶段煤炭供应保障奠定了坚实的基础。”国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿介绍，总的来看国内煤炭供应是有保障的。

生产能力有保障。组织山西、陕西、内蒙古等煤炭主产区增产增供，煤炭生产水平迅速回升。据统计，2021年全国煤炭产量40.7亿吨，完全有能力保障合理用煤需求。

运输能力有保障。近年来，持续加强煤炭集疏运建设，煤炭运输能力大幅增强。2021年四季度国家铁路电煤运输同比增长20%以上，北方煤炭港口吞吐量连创历史新高，煤炭运输需求能够较好保障。

储备能力有保障。近年来重点地区储备能力持续提升，政府可调度的储备资源大幅增加，在煤炭保供中发挥了重要作用。截至1月16日，全国统调电厂存煤1.66亿吨，可用21天，处于历史同期最高水平。

重点用煤有保障。今年继续推动发电供热用煤中长期合同全覆盖，进一步夯实煤炭供应基本盘。从初步汇总数据看，目前各地区已完成衔接的合同量比去年增加近7亿吨，大部分省份已实现了发电供热用煤合同全覆盖。

去年底中央经济工作会议指出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。李云卿表示，国家发展改革委正会同有关方面，抓紧制定推进煤炭高质量发展的指导意见，提出分阶段的重点目标和主要措施，促进煤炭资源安全绿色开发、清洁低碳利用。

国家春耕肥储备正有序入储，今年新增一定规模夏管肥临时储备

农业稳，天下安。2021年，受全球流动性泛滥、国际化肥价格大幅上升带动，以及国内能源供应紧张、原材料价格上涨等多种因素影响，化肥价格大幅上涨。

“目前秋冬种用肥高峰期已过，尿素价格小幅回落，但仍处于近10年同期高位，磷酸二铵、氯化钾、三元复合肥价格同比也有明显上涨。”国家发展改革委政策研究室主任金贤东说。

春耕备耕即将到来，化肥等农资生产流通是否有保障？

“综合各方面情况，今年春耕化肥供应是有保障的。”金贤东说。

据介绍，去年下半年以来，国家发展改革委会同有关部门和单位建立了化肥保供稳价工作机制，开展了一系列保供稳价工作。

促生产。保障化肥生产用煤用电用气供应，指导地方建立工作专班保障重点化肥企业开足马力生产。多措并举下，近期化肥产量同比增加，例如近期尿素产量已连续4周同比增加，其中气制尿素日产量约3万吨，同比大幅增长近140%。

畅流通。近期，供销社系统充分发挥农资流通主渠道作用，积极与上游重点生产企业开展产销对接，加大备肥力度，库存较前期持续增加。

强储备。国家春耕肥储备正按要求有序入储，后续将根据各地春耕启动时间，于今年3月—5月间投放市场。此外，今年新增一定规模的夏管肥临时储备，将陆续于2月底前增储到位。

“考虑到生产成本进一步大幅回落的难度较大，预计春耕化肥价格可能仍将高位运行。”金贤东表示，下一步，国家发展改革委将充分发挥化肥保供稳价工作机制作用，保障煤炭、电力、天然气等化肥生产要素供应，大力推动化肥减施增效，指导农民科学用肥，多措并举做好化肥保供稳价工作，全力保护农民种粮积极性，有力夯实夏粮丰收基础。

今年全国用电量及最高用电负荷仍将较快增长，将从三方面做好电力保供

冬日的雪域高原，天高云淡，彩旗招展，华电金沙江上游贡觉县拉妥和芒康县昂多一期共330万千瓦光伏项目正式启动建设。项目总投资约160亿元，建成后将与金沙江上游藏川段梯级水电联合互补运行，年发电量65.18亿千瓦时，每年可节省标准煤约200万吨，减少二氧化碳排放450万吨。

加快推进大型风电光伏基地项目建设，正是当前做好电力保供的缩影。

去年，受多重因素叠加影响，我国用电需求快速增长。据统计，2021年全国全社会用电量同比增长10.3%，两年平均增长7.1%，比“十三五”时期年均增速高1.4个百分点；全国最高用电负荷比上年增长10.8%。受此影响，部分地区高峰时段电力供需偏紧，一些地方出现了短时限电情况。

尽管经各方共同努力，全国供用电秩序很快恢复正常，目前运行总体平稳，但如何有效保障用电需求受到全社会的广泛关注。

“综合研判，2022年全国用电量及最高用电负荷仍将较快增长。”李云卿表示，统筹经济社会发展、能源清洁低碳转型、碳达峰碳中和等多个目标，对电力保供工作提出了更高要求，为此将从三方面做好电力保供工作。

充分发挥各类电源保供作用。在落实调峰资源和消纳市场的基础上，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠化地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，全力提升供应保障能力，优化能源结构。结合各地新上调峰机组进展和电力保供需要，科学推动煤电节能降耗改造、供热改造、灵活性改造制造“三改联动”，将在役机组供电煤耗均降至300克标准煤/千瓦时以下，更好发挥煤电机组的支撑性、调节性作用。

发挥大电网资源优化配置作用。推动跨省份输电通道加快核准，并尽早开工、尽早投产，有效提升大范围资源优化配置能力。落实跨省份优先发电制度，科学制定跨省份电力平衡方案，切实增强全国整体保供能力。建立健全跨省份优化调度的市场化机制，促进供需总体平衡。

发挥电力需求侧管理保民生作用。指导各地加强可中断负荷资源建设，以市场化方式引导用户错峰避峰用电，控制不合理用电需求，坚决守住确保民生用电底线，引导全社会科学用电、节约用电、错峰用电。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)