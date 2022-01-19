林子夜

“技能明星”的涌现，将激发更多人投身到不断壮大的创新型、应用型、技能型人才队伍里，为经济社会的高质量发展添砖加瓦

“你们看，燃气灶灶头中间油渍很多，很可能问题就出在这儿。”最近，原本对维修一窍不通的朋友，却突然成了修理能手。一问，她给我点开一个短视频应用。原来，这里有“各路师父”指点迷津。

电器维修，花木养护，焊接工艺……如今的自媒体上，凭着硬本领，许多技能型人才也成了红人。在视频中，他们或展现日常，或答疑解惑，或教学授业。独特的工匠色彩，让他们赢得了不少关注。

自媒体时代，通过分享，各行各业的人都可能成为主角。技能型人才的走红，又有什么特别？

对于技能型人才而言，发展空间无疑扩大了。从原本只能服务一个社区、一条街道，扩展到一座城市，甚至全国……他们连接的人更多、更远。曾经，工作只靠一个个线下订单；现在，服务也能通过一条条短视频触达客户。受众基础更广泛，收入渠道也更多样。除了平台补贴，一些红人还接到了广告，在视频里带起了货。

对于观众而言，新的内容天地也被开辟。想解决日常生活难题的，跟着视频学到了窍门；好奇“师父”们工作内容的，不经意间成了“铁粉”；还有想拜师学艺的，通过“云课堂”习得了手艺。

更重要的是，一个个“技能明星”的出现，深化了社会对技能型人才的认知。近年来，我国对技能型人才的需求越来越大，但大众对于他们的认识仍存在一些空白。通过短视频等新传播手段，新时代技能型人才有趣活泼、精益求精的一面被生动展示出来。他们的真实分享，恰恰是最好的形象宣传。

我们期待着更多“技能明星”的涌现，让每项独特的技术、每种丰富的生活，能逐渐走进人们心中，走到时代前沿，从而激发更多人投身到不断壮大的创新型、应用型、技能型人才队伍里，为经济社会的高质量发展添砖加瓦。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)