本报重庆1月18日电 （记者蒋云龙）记者日前从重庆海关获悉：2021年重庆外贸进出口再创新高，进出口总值8000.6亿元，较2020年增长22.8%，延续了2018年以来的两位数增长态势。其中，出口5168.3亿元，增长23.4%；进口2832.3亿元，增长21.7%。在西部地区12个省份中，重庆进出口值居第二位，占同期西部地区外贸总值的22.5%；对同期西部地区外贸增长贡献率为24.8%，贡献率居首位。

据介绍，2021年重庆民营企业对外贸增长贡献突出。2021年，重庆有进出口实绩的企业共3756家，其中民营企业进出口3494亿元，增长40%。同时，重庆与“一带一路”沿线国家贸易联系加深。2021年重庆共与215个国家和地区有贸易往来。其中，对前三大贸易伙伴东盟、欧盟、美国分别进出口1292.3亿元、1239.8亿元、1199.4亿元，分别增长15.2%、19.5%、11.4%。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 11 版）

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