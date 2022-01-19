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中欧班列（武汉）去年发运量增91%

运行总里程达385万公里

2022年01月19日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉1月18日电  （记者吴君）记者近日从中国铁路武汉局集团有限公司获悉：2021年全年，中欧班列（武汉）累计发运411列，发运量较2020年增加91%，发运货值达127.34亿元，增长78%，重箱率保持100%，运行总里程达385万公里。

　　过去的一年，中国铁路武汉局集团有限公司联合武汉海关通过数据交互和信息共享，极大提升了口岸通关效率，初步让出口货物在国内实现一通到底，同时也为国际抗疫合作提速升级。据统计，中欧班列（武汉）全年累计向德国、波兰、匈牙利等国运送口罩、防护服、呼吸机、手术衣等防疫物资9770.86吨。

　　此外，中欧班列（武汉）还通过试运行铁海联运班列及后续项目，打通了武汉市铁路和水路运输间的“最后一公里”，形成了联动效应。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月19日 11 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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