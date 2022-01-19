本报北京1月18日电 （记者欧阳洁）理财产品中央数据交换平台近日正式上线，这是银行理财市场机构之间实现业务数据标准化、保密化、自动化传输的集中统一平台。

据介绍，中央数据交换平台通过专有网络实现参与机构间的互联互通，为各参与机构提供数据信息和文本信息的发送、校验、转发和接收。平台数据信息传输采用统一的数据交换协议和接口，完整记载发行机构与代销机构的数据传输过程，有利于明晰双方权责，保护投资者的合法权益。

据银行业理财登记托管中心相关负责人介绍，2021年5月，银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，对系统联网、信息披露、销售宣传及业务信息的传输提出了明确要求。中央数据交换平台通过建立理财行业数据交换标准，可有效解决发行机构与代销机构数据交换标准不统一、接口不规范的问题，降低信息传输成本，提高市场运行效率。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 11 版）

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