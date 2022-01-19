本报记者 杨文明

虽已是寒冬，在云南省曲靖市会泽县待补镇的玻璃温室内，草莓依然处于盛果期。由于待补镇的海拔较高，极端高温天数少，非常适合种植草莓。

2012年前后，当地农户试种草莓，亩产值曾高达三四万元，吸引了不少外出务工者返乡创业，种植面积迅速增加。之后，待补镇的草莓产业逐渐壮大。

“价格持续走高，前几年连山坡上都种满了草莓。”待补镇镇长晏廷勇介绍，由于农户盲目扩张种植面积，2018年当地草莓价格骤降，“盛果”成了“剩果”。

实际上，水果种植作为一种长效产业，在不少地方很受欢迎。但由于培育周期较长，随着市场火热带来的大面积种植，很容易带来水果产量的集中增加，进而经历“剩果期”。不过，在一系列举措的助力下，待补镇的草莓目前跃过了“剩果期”。

“城里的奶茶店，又重新激活了我们的草莓产业。”晏廷勇介绍，以往待补镇的草莓主要通过深加工做成果酱、果干，或销往蛋糕店等用于烘焙。这几年，城市饮品市场火爆，对草莓的需求量骤增，加上待补镇的草莓生长期较省外其他产区长3至4个月，单位面积产量高一倍，草莓又变得畅销了起来。

当然，光靠需求增加还不够。在晏廷勇看来，让当地彻底告别“剩果期”的，是弹性上市机制。“目前我们的冷库草莓库存能力达到了五六千吨，而日产鲜果能力大概在200吨左右。有段时间草莓价格下跌，不少大户纷纷选择冷库收储，草莓价格很快稳定。”晏廷勇介绍，待补镇如今有草莓新型经营主体70多家，围绕草莓产业建有中小型冷藏、速冻库百余座。

如果说前期待补镇的草莓产业属于市场主导、群众自发，近年来当地政府的引导作用日益明显。

“做大，更要做强。”晏廷勇表示，当地气候虽好，可是已种3年草莓的土地要休耕，制约了产业的可持续发展。通过引入山西好乐农业开发有限公司，采取塑料箱装土、定期置换土壤的方式，待补镇低成本破解了连作障碍，解决了草莓有土栽培中的技术难题。

“我们的产品，现在大多数是订单销售。”山西好乐农业开发有限公司云南基地技术经理孙俊杰表示，如果没有自己的品牌，草莓只是一颗草莓，有了品牌就能凸显品质，既提高销售附加值，也有利于确保稳定的销售渠道。“我们通过订单提前锁定利润，可以有效避免因为价格大起大落影响产业发展。”

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 11 版）

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