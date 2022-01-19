本报记者 王 政 韩 鑫

数据来源：工业和信息化部

中央经济工作会议强调“结构政策要着力畅通国民经济循环”，提出“要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批‘专精特新’企业。加快形成内外联通、安全高效的物流网络。加快数字化改造，促进传统产业升级”。本版今天起推出“推动结构政策落地见效”系列报道，分别从培育“专精特新”企业、优化物流网络、推动传统产业升级等角度，分析当前情况、聚焦重点任务，展望如何推动结构政策落地见效。

——编 者

深耕减速机行业10余载，破解国内高精密行星齿轮减速机难题；攻克天空地遥感数据高精度智能处理技术，荣获国家科技进步奖一等奖……这些强链补链的创新成果，都出自“专精特新”中小企业之手。

中小企业能办大事。中央经济工作会议提出，要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。如何千方百计培育好“专精特新”中小企业？记者采访了相关部门和多家企业。

“专精特新”企业成为强链补链生力军——

有力支撑制造强国建设

全国地下管廊施工中，顶管机用减速机85%以上来自科峰传动；高速公路收费站，控制ETC栏杆起降的减速机，80%以上由科峰传动制造。

“我们研发生产了第一台国产小型行星减速机、第一台国产盾构机用减速机等，每项‘第一’，都打破了一些发达国家的长期垄断。”科峰智能传动股份有限公司董事长吴俊峰说，为改变进口减速机价格高昂、货期缓慢、维修困难的状况，公司坚持将年销售收入的15%投入研发，年利润的80%用于技改，“在全部采用国产原材料、元器件的情况下，我们成功将减速机精度控制到国际先进水平，并实现大批量产。”

科峰传动的故事是“专精特新”企业在关键领域奋力补短板的一个缩影。“截至目前，我国累计培育‘专精特新’企业4万多家，‘小巨人’企业4762家。其中，‘小巨人’企业平均拥有50项以上有效专利，超六成从事工业基础领域，超七成深耕细分行业10年以上，超八成位于本省份细分市场首位，主营业务收入占全部营收的比重达到97%以上。”工业和信息化部副部长徐晓兰说，“专精特新”企业为中小企业创新转型发挥了示范引领作用，成为制造强国建设的重要力量。

“专精特新”企业成为强链补链生力军背后，是对创新的高度重视与持续投入。

不必进入赛场，只需佩戴VR（虚拟现实）头盔，8K分辨率超高清画面便会呈现眼前，场上运动员的每个神情和动作都能完美捕捉。“我们通过自主研发深度学习算法，突破关键技术，推出全球首款12K超清VR影视级摄影机。”深圳看到科技首席执行官陈丹告诉记者，公司推出的5G+8K VR直播系统、消费级全景相机等产品，已多次被国内外知名运营商采用。

“‘小巨人’企业创新能力强劲，研发人员占比达到25%，平均研发强度超过7%，年研发投入在1000万元以上的超过50%。”工信部中小企业局局长梁志峰说，随着新一轮科技革命和产业变革加快，“专精特新”企业的创新创造活力还将不断涌现。

通过在细分领域建立竞争优势，在核心技术上实现创新引领，“专精特新”企业发展韧性更足。

阿联酋阿布扎比哈利法港二期码头，接到系统派单后，一辆辆白色的Q—Truck无人驾驶集卡往来穿梭，不仅能按最优路线完成集装箱吊装搬运，还能自动计算出运输费用……不只在中东，由“小巨人”企业西井科技自主研发的全电动无人集卡车队已在泰国林查班港码头安全作业了18个月，累计运输超过6.65万标准箱。

“自2016年建立无人驾驶团队以来，我们深耕港口场景，凭借自主研发的底层人工智能算法与芯片成功拓展了全球市场。”西井科技首席执行官谭黎敏说。

“‘专精特新’企业以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场，培育好这类企业，是打好关键核心技术攻坚战、推动中国制造由大变强的关键。”中国中小企业国际合作协会副会长单立坡表示。

推动由小变大、由大变强、由强变优——

加强中小企业梯度培育

新年伊始，浙江宁波巨隆机械公司一派繁忙：6个车间全部满负荷生产，一件件样式新、造型美的自行车脚踏接连下线。“去年企业产值超6亿元，同比增长约30%。”公司总经理郑有武说。深耕自行车零部件行业10余年，巨隆机械凭借其专业化生产能力，成功在细分市场站稳脚跟，建成世界上最大的自行车脚踏基地，产品行销100多个国家和地区。

“前几年，公司产品的全球市场占有率一度达到40%，虽然量大但是品质不精，高附加值产品不足，盈利能力很快遇到‘天花板’。”随后，郑有武决定转变思路，优化产品结构，从低端市场转向高端运动市场，“通过引入钛金材料、铝镁合金等新材料，新产品的重量下降40%，强度增加两倍多，价格也提升了一倍以上。”2020年11月，巨隆机械入选工信部第二批专精特新“小巨人”名单，并成为浙江省省级单项冠军培育企业。未来，他们还将不断提升高附加值产品占比，拓展全球高端自行车配件市场。

从“小而多”走向“精而强”，巨隆机械折射出“专精特新”企业的成长轨迹。宁波市经信局中小企业处有关负责人说，宁波已拥有182家国家级专精特新“小巨人”企业，目前正加紧建立梯级培育库，助推一批成长性好、专业化水平高、创新能力强的中小企业加入“小巨人”企业行列。

“从创新型中小企业出发，提升技术创新能力、专业化水平和市场竞争力，发展为‘专精特新’中小企业，再通过持续专注细分产品市场的创新引领、质量提升和品牌培育，巩固和提升全球市场地位，成长为单项冠军企业，已成为中小企业由小变大、由大变强、由强变优的清晰路径。”单立坡说。

“创新型中小企业、‘专精特新’中小企业、‘小巨人’企业、制造业单项冠军企业等组成的优质企业梯度培育体系正在加快构建。”梁志峰表示。《“十四五”促进中小企业发展规划》明确提出，通过中小企业“双创”带动孵化100万家创新型中小企业，培育10万家省级“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业、1000家制造业单项冠军企业，逐步构建起“百十万千”的优质中小企业梯度培育体系。

据梁志峰介绍，“十四五”期间，工信部将进一步加强中小企业梯度培育，“一是建立分层评价指标体系，为优质中小企业精准‘画像’，夯实为中小企业分层指导、分类培育、精准服务的基础；二是完善分类培育办法，通过为‘专精特新’中小企业定制专属服务包等活动，精准支持中小企业发展。”

加强资金支持、优化发展环境、加快数字化转型——

激发涌现一大批“专精特新”企业

据工信部对1000余家专精特新“小巨人”企业跟踪显示，2021年1至9月，我国“小巨人”企业营业收入、利润总额同比分别增长31.6%、67.9%，比规模以上工业中小企业增速分别高8.8个和35.4个百分点。许多中小企业认为，“专精特新”已成为企业转型发展的重要方向。激发涌现一大批“专精特新”企业，还须多管齐下、系统推进。

缓解资金不足，支持企业创新研发。

“目前，尽管一些热门行业受到社会资本青睐，但总体看，许多先进制造业领域还需得到更有力的投融资支持。”高瓴投资创始合伙人李良表示。

“资本市场在企业价值发现、风险分担、创新激励等方面具有独特优势，是创新型中小企业获取融资服务、规范治理结构、实现跨越发展的重要途径。”工信部中小企业局副局长王海林介绍，去年11月15日北交所开市，81家首批上市企业中一半是“专精特新”中小企业，其中16家是专精特新“小巨人”企业。作为我国多层次资本市场的重要一环，北交所的设立进一步打通了中小企业成长壮大的资本市场通道。此外，国家中小企业发展基金加快设立子基金，也有助于将更多资金投向初创期成长型中小企业。

优化发展环境，拓展企业发展空间。

在单立坡看来，部分地区和行业出台的涉企政策很丰富，但中小企业获知政策渠道有限，有时较难享受项目、土地、资金以及人才等优惠政策；一些“专精特新”中小企业面临高端研发人员、专业管理人员以及技能人才“找不到、招不来、留不住”的问题。“针对这些问题，有关部门应出台更多操作性强的政策，精准帮扶企业创新发展。”宁波市经信局中小企业处有关负责人建议，可以通过政策引导鼓励国内主机厂优先选择“专精特新”企业产品，推动关键产品实现进口替代，增强产业链供应链安全性，也为中小企业拓展市场空间。

加快数字化转型，助力企业降本增效。

“技术创新有突破，制造水平也要跟得上。”郑有武说，近年来公司开展的智能化改造多是“单点突破”，系统升级仍存在一些困难，“期待有关部门和相关企业为‘专精特新’中小企业的数字化转型把脉问诊，提供更加精准的技术解决方案。”

“‘专精特新’企业的特定发展阶段决定了其对公共服务需求的差异性。”通过服务上万家“专精特新”中小企业，京东中小企业平台业务部总经理罗晓华发现，广大中小企业对全流程数字化建设有着十分迫切的需求，“未来我们将通过供应链协同，提供一站式数字化转型解决方案，更好助力企业降本增效。”

“中小企业是数字经济发展的主力军，也是数字化转型的主战场。”工信部中小企业局一级巡视员叶定达表示，下一步，将面向中小企业提供一批成本低、见效快、适用性强的数字化解决方案，推动中小企业数字化发展、网络化协同、智能化升级。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)