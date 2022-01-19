人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

做好初级产品供给保障（观象台）

刘志强
2022年01月19日05:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　无论是保障产业链供应链稳定、缓解实体经济成本压力，还是统筹发展和安全、不断做强经济基础，都要求我们务必做好初级产品供给保障

　　

　　大豆、铁矿石、有色金属、原油、天然气等，这些从自然界获得的、需要加工或已初加工的原料和农产品统称为“初级产品”。不久前召开的中央经济工作会议提出“要正确认识和把握初级产品供给保障”，再次让初级产品受到社会关注。

　　初级产品是整个国民经济中最为基础的部分，其供给状况直接关乎企业的安危兴衰、经济的稳定安全。在许多人传统印象中，初级产品技术含量有限、附加值不高，甚至一度被视作“衰落的行业”。然而，随着各国经济发展特别是新兴市场国家后发赶超，全球资源能源需求持续上升，初级产品与工业制成品的“实力对比”已经悄然发生转变。一些初级产品虽不像高新技术产品那样“光鲜”，但因总量有限、不可再生、不可替代，往往在产业链中拥有更强的影响力与话语权。

　　当前，世纪疫情交织百年变局，国际初级产品供应的不确定性、不稳定性进一步增强。特别是去年以来，部分国际大宗商品供给紧张、价格上涨，对我国经济持续稳定恢复和产业正常运转造成不小压力，也更加凸显了初级产品的稀缺性和重要性。因此，无论是保障产业链供应链稳定、缓解实体经济成本压力，还是统筹发展和安全、不断做强经济基础，都要求我们务必做好初级产品供给保障。

　　对中国这样一个发展中大国来说，做好初级产品供给保障意义重大，任务也十分艰巨。作为拥有14亿多人口的全球第二大经济体，我国总体已进入工业化后期，即使资源能源的使用效率达到国际先进水平，其消耗规模也相当大。同时，我国一些初级产品的资源禀赋并不理想，人均拥有量低于世界平均水平，需要大量进口。事实上，有的种类的初级产品进口依存度已经比较高。做好供给保障，需要我们付出长期艰苦的努力，开源与节流并举。

　　开源方面，要更好利用国内国际两个市场两种资源，不断提高资源能源保障能力。去年，我国煤炭产量稳步增加，原油产量连续3年回升，天然气产量连续5年增产超百亿立方米，有色金属总产量突破6000万吨大关后平稳增长，保障总体有力。接下来，我们还要从勘查、开采、储备等多个环节入手，加快先进技术开发应用，进一步夯实“家底”。与此同时，要积极推进资源能源领域国际合作，实现资源互济、优势互补。

　　提升保障能力，既要“深挖潜”，也要“畅循环”。我国工业化城镇化进程中，产生了大量的废水、废气、废渣、废钢、建筑垃圾等废弃物，其中蕴藏着不少可再生资源。加快发展循环经济，构建废弃物循环利用体系，就能把这些“沉睡的资源”化作体量可观的财富。比如，在钢铁行业培育壮大以废钢为原料的电炉钢产业，既能将机械、汽车、建筑和家电等行业产生的废钢“变废为宝”，也能降低全行业对进口铁矿石的依赖。

　　节流方面，要运用先进技术降低能耗物耗。推进节能降耗，有利于企业降低开支、提高收益，也能节约资源能源。近年来，不少企业通过实施数字化改造、节能减排改造等项目，提高了投入产出效率，降低了单位产品能耗物耗。下一步，各地区各部门要持之以恒、积极行动，支持和鼓励各行各业走高质量发展之路，全面推进资源全面节约、集约、循环利用和能源高效利用。

　　展望今年，世界经济有望保持恢复增长，全球范围内能源资源需求可能进一步回升，输入性通胀压力依然存在。我们要坚定不移做好初级产品供给保障，把发展主动权牢牢掌握在自己手中，为稳定宏观经济大盘夯基固本、保驾护航。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月19日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：发挥货币政策双重功效 稳中求进更加主动有为
　　新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。…
1月18日全国预计发送旅客2530.5万人次
　　人民网北京1月18日电 （记者王连香）1月18日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第2天，全国预计发送旅客2530.5万人次。其中铁路预计发送旅客515万人次，公路1900万人次，水路35.5万人次，民航80万人次。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部