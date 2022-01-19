刘志强

无论是保障产业链供应链稳定、缓解实体经济成本压力，还是统筹发展和安全、不断做强经济基础，都要求我们务必做好初级产品供给保障

大豆、铁矿石、有色金属、原油、天然气等，这些从自然界获得的、需要加工或已初加工的原料和农产品统称为“初级产品”。不久前召开的中央经济工作会议提出“要正确认识和把握初级产品供给保障”，再次让初级产品受到社会关注。

初级产品是整个国民经济中最为基础的部分，其供给状况直接关乎企业的安危兴衰、经济的稳定安全。在许多人传统印象中，初级产品技术含量有限、附加值不高，甚至一度被视作“衰落的行业”。然而，随着各国经济发展特别是新兴市场国家后发赶超，全球资源能源需求持续上升，初级产品与工业制成品的“实力对比”已经悄然发生转变。一些初级产品虽不像高新技术产品那样“光鲜”，但因总量有限、不可再生、不可替代，往往在产业链中拥有更强的影响力与话语权。

当前，世纪疫情交织百年变局，国际初级产品供应的不确定性、不稳定性进一步增强。特别是去年以来，部分国际大宗商品供给紧张、价格上涨，对我国经济持续稳定恢复和产业正常运转造成不小压力，也更加凸显了初级产品的稀缺性和重要性。因此，无论是保障产业链供应链稳定、缓解实体经济成本压力，还是统筹发展和安全、不断做强经济基础，都要求我们务必做好初级产品供给保障。

对中国这样一个发展中大国来说，做好初级产品供给保障意义重大，任务也十分艰巨。作为拥有14亿多人口的全球第二大经济体，我国总体已进入工业化后期，即使资源能源的使用效率达到国际先进水平，其消耗规模也相当大。同时，我国一些初级产品的资源禀赋并不理想，人均拥有量低于世界平均水平，需要大量进口。事实上，有的种类的初级产品进口依存度已经比较高。做好供给保障，需要我们付出长期艰苦的努力，开源与节流并举。

开源方面，要更好利用国内国际两个市场两种资源，不断提高资源能源保障能力。去年，我国煤炭产量稳步增加，原油产量连续3年回升，天然气产量连续5年增产超百亿立方米，有色金属总产量突破6000万吨大关后平稳增长，保障总体有力。接下来，我们还要从勘查、开采、储备等多个环节入手，加快先进技术开发应用，进一步夯实“家底”。与此同时，要积极推进资源能源领域国际合作，实现资源互济、优势互补。

提升保障能力，既要“深挖潜”，也要“畅循环”。我国工业化城镇化进程中，产生了大量的废水、废气、废渣、废钢、建筑垃圾等废弃物，其中蕴藏着不少可再生资源。加快发展循环经济，构建废弃物循环利用体系，就能把这些“沉睡的资源”化作体量可观的财富。比如，在钢铁行业培育壮大以废钢为原料的电炉钢产业，既能将机械、汽车、建筑和家电等行业产生的废钢“变废为宝”，也能降低全行业对进口铁矿石的依赖。

节流方面，要运用先进技术降低能耗物耗。推进节能降耗，有利于企业降低开支、提高收益，也能节约资源能源。近年来，不少企业通过实施数字化改造、节能减排改造等项目，提高了投入产出效率，降低了单位产品能耗物耗。下一步，各地区各部门要持之以恒、积极行动，支持和鼓励各行各业走高质量发展之路，全面推进资源全面节约、集约、循环利用和能源高效利用。

展望今年，世界经济有望保持恢复增长，全球范围内能源资源需求可能进一步回升，输入性通胀压力依然存在。我们要坚定不移做好初级产品供给保障，把发展主动权牢牢掌握在自己手中，为稳定宏观经济大盘夯基固本、保驾护航。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)