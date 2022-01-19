我国将开展危化品安全风险集中治理

本报电 日前，国务院安委办召开会议，提出将开展为期一年的危化品安全风险集中治理，推动标本兼治，坚决遏制重特大事故发生。据了解，这次集中治理将从强化统筹协调和监管责任落实、提升本质安全水平、健全重大风险防范化解机制、提升危化品专业人员能力素质、提升安全风险数字化智能化管控水平等5个方面集中力量，抓好重点治理措施落实。

（邱超奕）

预计“十四五”期间数字经济年均增长约9%

本报电 记者从日前举行的2021中国信通院深度观察报告会上获悉：2021年我国数字经济继续保持稳定快速增长。预计“十四五”期间，我国数字经济年均增速将在9%左右，到2025年，规模有望超过60万亿元。作为制造业数字化转型的重要路径，近年来我国5G+工业互联网正加速推进。工业和信息化部总工程师韩夏表示，工信部将稳妥有序推进5G和千兆光网建设，深化共建共享，开展网络设施智能化改造，加速信息通信赋能经济社会各领域数字化发展。

（韩 鑫）

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 18 版）

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