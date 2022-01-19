齐志明

我国已进入新发展阶段，人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求加速迸发。要着力打造消费品双向冷链物流新通道，更好满足人民日益增长的美好生活需要

从赣南脐橙到寿光萝卜，从平遥牛肉到查干湖胖头鱼……如今，越来越多的农产品与生鲜食品保质保量地抵达老百姓餐桌，大大丰富了人们的消费选择，这离不开冷链物流的护航。前不久，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，对建设现代冷链物流体系作出全面部署，为冷链物流高质量发展按下“快进键”。

近年来，得益于我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品和生物制剂、药品等冷链产品市场需求的快速增长，以及营商环境的持续改善，国内冷链物流实现较快发展。但是，由于发展起步较晚，我国冷链物流的跨季节、跨区域调节农产品供需的能力仍然不足，特别是发展不平衡不充分问题突出，覆盖全国的骨干冷链物流网络尚未形成，高效服务于工业品下行、农产品上行的冷链物流通道有待做深做实。

我国已进入新发展阶段，人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求加速迸发。要着力打造消费品双向冷链物流新通道，切实带动农业产业化发展和农民增收，减少农产品产后损失和食品流通浪费，扩大高品质市场供给，服务城乡居民消费升级，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

应着力畅通高品质农产品上行通道。要适应现代农业规模化、产业化发展趋势，大力发挥冷链物流对高品质农产品生产、流通、减损的支撑保障作用，在产地就近建设改造集配中心、冷库、产地仓等设施。比如，“十四五”期间，供销系统将按照“一个中心带动N个田头保鲜仓”的模式，在农产品主产区重点布局600个县域产地农产品冷链物流中心，提高农产品采后商品化处理和错峰销售能力，让好产品卖出好价格。

应着力完善高品质生鲜消费品下行通道。要抓住新型城镇化建设机遇，推动冷链物流服务网络向中小城镇和具备条件的农村地区下沉，优化县域地区终端零售网络“冷环境”。支持升级改造连锁超市、农贸市场等零售网点，完善终端销售冷链配套设施；引导农产品流通企业加强供应链建设，完善产地仓、中心仓、前置仓等冷链设施，线上线下相结合促进冷链流通。鼓励供销、邮政快递、交通运输、电商企业等共建共用冷链物流设施，提高冷链资源综合利用率，扩大优质消费品供给。

应着力推动城乡冷链网络双向融合。要鼓励大型生鲜电商、连锁商超等企业统筹建设城乡一体冷链物流网络，加大对中小城镇和农村冷链物流设施建设投入力度，加强城乡冷链设施对接，打造“上行下行一张网”，促进城乡冷链物流双向均衡发展。

《“十四五”冷链物流发展规划》提出，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。相信通过多方面协同推进，我们将有效推动冷链物流形成网络规模经济效应，拓展冷链物流服务网络，在支撑农业规模化产业化发展、促进农业转型和农民增收的同时，更好满足城乡居民个性化、品质化、差异化消费需求，助力形成强大国内市场。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)