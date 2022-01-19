杨翔宇

雁栖湖公园、798艺术区、环球度假区……近日，“2021北京网红打卡地推荐榜单”正式发布。此前，江苏、四川等地的文化和旅游、商务部门等政府机构也纷纷发掘本地新特色、探寻本地新地标，系统推广优质文旅产品。

旅游爱好者朱女士喜欢约朋友一起去网络热门景区“打卡”，她说：“不少景区很有特色，每次去都有新感受。”在这些景区中，既有风景优美的自然景观，也有现代时尚的人文设施。有研究机构认为，这些网络热门景区有几个共同特点：具有美感，满足游客多种拍摄角度和拍摄意境需求；突出个性或某种特殊的文化特质，满足游客彰显品位的需求；提供不同的游览体验，满足游客新鲜感和参与感等。

景区是展示城市活力和时尚消费的都市新窗口，网络热门景区更是如此。比如，河南洛阳老君山景区重视营销推广，开展全员短视频创作。曾经，一场冬雪让“老君山金顶”火遍全网，抢占短视频热搜榜榜首，视频曝光量达5亿多次，一时间客流量堪比黄金周，出现“一房难求”现象。

不少网络热门景区在线上线下聚集人气，利好区域经济，不过也存在一些问题。有的景区一味靠网上推广吸引眼球，配套基础设施严重不足，缺乏专业化管理服务，“一到节假日停车场堵半小时，排队上厕所又半小时”，旅游体验较差。

网络热门景区要想对游客形成吸引力，最终要靠景区景观质量与服务。旅游主管部门应引导景区进行合理规划，加强基础设施维护管理，提升接待能力；在软件方面，应优化服务咨询、投诉回复等流程，建立游客服务评价反馈机制。

中国人民大学创意产业技术研究院副院长宋洋洋认为，网络热门景区发展不能单纯看流量数据，应注重文化内涵和产品质量，提升服务水平是关键。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)