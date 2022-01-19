人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“网红”景区谋发展，提升服务是关键（消费万花筒）

杨翔宇
2022年01月19日05:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　雁栖湖公园、798艺术区、环球度假区……近日，“2021北京网红打卡地推荐榜单”正式发布。此前，江苏、四川等地的文化和旅游、商务部门等政府机构也纷纷发掘本地新特色、探寻本地新地标，系统推广优质文旅产品。

　　旅游爱好者朱女士喜欢约朋友一起去网络热门景区“打卡”，她说：“不少景区很有特色，每次去都有新感受。”在这些景区中，既有风景优美的自然景观，也有现代时尚的人文设施。有研究机构认为，这些网络热门景区有几个共同特点：具有美感，满足游客多种拍摄角度和拍摄意境需求；突出个性或某种特殊的文化特质，满足游客彰显品位的需求；提供不同的游览体验，满足游客新鲜感和参与感等。

　　景区是展示城市活力和时尚消费的都市新窗口，网络热门景区更是如此。比如，河南洛阳老君山景区重视营销推广，开展全员短视频创作。曾经，一场冬雪让“老君山金顶”火遍全网，抢占短视频热搜榜榜首，视频曝光量达5亿多次，一时间客流量堪比黄金周，出现“一房难求”现象。

　　不少网络热门景区在线上线下聚集人气，利好区域经济，不过也存在一些问题。有的景区一味靠网上推广吸引眼球，配套基础设施严重不足，缺乏专业化管理服务，“一到节假日停车场堵半小时，排队上厕所又半小时”，旅游体验较差。

　　网络热门景区要想对游客形成吸引力，最终要靠景区景观质量与服务。旅游主管部门应引导景区进行合理规划，加强基础设施维护管理，提升接待能力；在软件方面，应优化服务咨询、投诉回复等流程，建立游客服务评价反馈机制。

　　中国人民大学创意产业技术研究院副院长宋洋洋认为，网络热门景区发展不能单纯看流量数据，应注重文化内涵和产品质量，提升服务水平是关键。

　　


　　《 人民日报 》（ 2022年01月19日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：发挥货币政策双重功效 稳中求进更加主动有为
　　新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。…
1月18日全国预计发送旅客2530.5万人次
　　人民网北京1月18日电 （记者王连香）1月18日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第2天，全国预计发送旅客2530.5万人次。其中铁路预计发送旅客515万人次，公路1900万人次，水路35.5万人次，民航80万人次。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部