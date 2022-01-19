原标题：新华全媒+｜“有信心、有条件、有能力促进经济平稳健康可持续发展”——国家发展改革委谈2022年经济走势

“展望全年走势，我们有信心、有条件、有能力促进经济平稳健康可持续发展。”国家发展改革委国民经济综合司司长袁达18日说。

2022年，宏观调控如何确保经济运行在合理区间？能源保供稳价形势如何？围绕中国经济走势的热点问题，国家发展改革委有关负责人在当日举行的新闻发布会上作出回应。

一季度平稳开局充满信心

国家统计局日前公布了2021年中国经济成绩单。2021年，我国国内生产总值达114.4万亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。

“2021年的形势比预见的复杂、困难比预料的更多，但我们凝心聚力办好自己的事，顶住了压力，防住了风险，经济保持持续恢复发展态势，并以相对较小的政策成本实现了经济较快增长和较低通胀的优化组合，这样的成绩来之不易。”国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东说。

当前我国外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。2022年经济发展面临不少压力。

袁达说，确保2022年经济运行在合理区间，宏观调控重点把握好三方面。

一是突出稳字当头，宏观政策要稳健有效。保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有效性，把握好政策的节奏、力度和重点，着力稳定宏观经济大盘。

二是强化政策统筹协调，形成稳增长合力。加强去年和今年政策的统筹协调，加强部门间政策的统筹协调，强化财政、货币、就业政策和产业、投资、消费、区域、环保、改革等政策之间的协调联动，做好经济政策和非经济政策的有效衔接。各项政策出台前都要做好评估分析，有利于经济稳定的政策要积极推进，有收缩效应的政策要慎重出台。

三是围绕经济平稳开局，政策发力要适当靠前。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债券落实到具体项目，力争在一季度形成更多实物工作量。

“我国经济持续恢复发展的态势没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期向好的基本面没有改变，我们对实现一季度平稳开局、保持全年经济运行在合理区间充满信心。”袁达说。

能源供应总体平稳

能源保供稳价形势备受关注。国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿说，截至1月16日，全国统调电厂存煤1.66亿吨，可用21天，处于历史同期最高水平。

据介绍，2021年全国全社会用电量同比增长10.3%，全国19个省（区、市）用电增速超过10%。预计2022年全国用电量及最高用电负荷仍将较快增长。

李云卿说，要充分发挥各类电源保供作用，发挥大电网资源优化配置作用，发挥电力需求侧管理保民生作用，为经济社会稳定运行提供有力支撑。

他介绍说，入冬以来我国天然气保供情况好于往年。当前全国天然气资源供应充足，国内市场天然气价格基本稳定，能够确保春节假期人民群众温暖过节。

“当前全国能源供应总体平稳，但供需形势及国际市场环境仍然较为复杂。”李云卿说，坚持问题导向和目标导向，持续深化能源产供储销体系建设，为经济社会发展提供坚实可靠的能源保障。

煤炭清洁高效利用，事关国家能源安全，对实现碳达峰碳中和目标意义重大。李云卿说，要加强顶层设计，抓紧制定推进煤炭高质量发展的指导意见，立足我国基本国情和发展阶段，提出分阶段重点目标和主要措施，促进煤炭资源安全绿色开发、清洁低碳利用。对主要用煤行业提出煤炭清洁高效利用的基准和标杆水平，引导企业加快煤炭清洁高效利用改造升级步伐。利用好煤炭清洁高效利用支持政策，支持符合条件的煤炭清洁高效利用项目，加快推广成熟技术市场化运用。

春耕化肥供应有保障

近期国际市场化肥价格剧烈波动。春耕备耕即将到来，如何保障化肥价格稳定？

金贤东说，近期尿素产量已连续4周同比增加，其中气制尿素日产量约3万吨，同比大幅增长近140%。国家春耕肥储备正按要求有序入储，后续将根据各地春耕启动时间，于今年3月至5月间投放市场。此外，今年新增一定规模的夏管肥临时储备，将陆续于2月底前增储到位。

“今年春耕化肥供应是有保障的，但考虑到生产成本进一步大幅回落难度较大，预计春耕化肥价格仍将高位运行。”金贤东说，将保障煤炭、电力、天然气、硫磺等化肥生产要素供应，进一步发挥进出口调节、储备吞吐等对化肥市场保供稳价的积极作用，多措并举做好化肥保供稳价工作。

(责编：赵竹青、陈键)