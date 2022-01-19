新华社记者吴雨、张千千

原标题：金融政策如何发力？贷款投向哪些领域？汇率走势如何？——央行相关负责人详解当前金融热点

我国2021年主要金融数据日前出炉。去年我国信贷投向哪些领域？今年金融政策走向如何？汇率走势又将怎样变化？在国新办18日举办的新闻发布会上，中国人民银行相关负责人详细介绍有关情况，回应市场热点。

发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能

“当前重点目标是稳，政策要求是发力。”中国人民银行副行长刘国强当日在发布会上表示，在经济下行压力根本缓解之前，做到以“进”促“稳”，不利于“稳”的政策不出台，有利于“稳”的政策多出台。

在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下，人民银行统筹做好跨年度政策衔接，去年下半年以来推出一系列举措：两次全面降准落地共释放长期资金约2.2万亿元，新增3000亿元支小再贷款额度，两项支持碳达峰碳中和的专项工具落地，引导1年期贷款市场报价利率（LPR）下降5个基点……

在政策发力下，2021年我国主要金融指标继续保持有力增长，金融对实体经济支持力度稳固。数据显示，2021年全年新增人民币贷款19.95万亿元，同比多增3150亿元；2021年全年企业贷款利率为4.61%，同比下降0.1个百分点，为改革开放40多年来最低水平。

刘国强介绍，2022年，稳健的货币政策灵活适度，人民银行将加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，更加主动有为、积极进取，注重政策靠前发力，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持力度，稳定宏观经济大盘。

今年开年，人民银行已经推出相关举措，强化跨周期调节，加大流动性投放力度。1月17日1年期中期借贷便利（MLF）和7天期公开市场逆回购操作中标利率均下降了10个基点，有助于激发市场主体融资需求、增强信贷总量增长的稳定性。

有市场人士认为，本周以MLF作为报价基础的LPR或将相应下调。人民银行货币政策司司长孙国峰表示，LPR会及时充分反映市场利率变化，引导企业贷款利率下行，有力推动降低企业综合融资成本。

中长期资金支持力度稳固

2021年12月末，人民币贷款余额增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。有人疑虑：这是否意味着当前贷款需求正在减弱？

“从历史规律来看，12月往往是贷款小月。2021年12月贷款力度与疫情前年份相比仍是增大的，体现了政策靠前发力的成效。”孙国峰介绍，2021年新增贷款在上年基数较大的背景下进一步同比多增，说明金融对实体经济支持力度持续加大。

数据显示，2021年末，制造业中长期贷款余额同比增长31.8%，比各项贷款增速高20.2个百分点；普惠小微贷款余额同比增长27.3%，普惠小微贷款授信户数超过4400万户。

人民银行调查统计司司长阮健弘介绍，金融机构对重点领域中长期资金的支持力度较为稳固。其中，制造业中长期贷款保持快速增长，工业中长期贷款增速提升较多，基础设施业中长期贷款平稳较快增长。

此外，在房地产领域，近期销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。人民银行金融市场司司长邹澜表示，2021年末，全国房地产贷款余额52.2万亿元，同比增长7.9%，增速比9月末提高了0.3个百分点。2021年四季度新增房地产贷款7734亿元，同比多增2020亿元，较三季度多增1578亿元。

人民币汇率双向波动是常态

过去一年，人民币汇率走势引发市场关注。如何看待汇率波动？

“人民币汇率的变化主要由市场决定，既可能升值，也可能贬值。”孙国峰表示，弹性增强、双向波动，是人民币汇率发挥宏观经济和国际收支自动稳定器功能的体现，也有利于促进内部均衡和外部均衡的平衡。

刘国强坦言，短期观察人民币汇率的难度增大。原来人民币和美元汇率的互动比较有规律，经常出现“跷跷板”，美元升一点，人民币就相对贬一点。但2021年出现了多次美元走强、人民币更强的情况。

不过在他看来，这看似难以理解却又在情理之中。去年我国经济增长较快，贸易顺差较大，尤其是前期市场预期较好，支撑了人民币走强，这就导致短期出现了美元强、人民币更强的情况。

刘国强表示，人民币汇率不可能出现持续单边升值或持续单边贬值。我国宏观调控有度，没有“大水漫灌”，保持了人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民币汇率可能在短期偏离均衡水平，但从中长期看，市场因素和政策因素会对偏离进行纠正。

(责编：赵竹青、陈键)