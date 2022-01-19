原标题：【新春走基层】无人机机坪·5G基站·电动车充电桩——江西乡村振兴见闻之“兴”设施

伴随着螺旋桨的嗡鸣声，约两米长的无人机载着打包好的土鸡、鸡蛋从机坪上稳稳升空，飞往山外的无人机运营中心。

对时而从头顶飞过的无人机，周边村民已见怪不怪了。

大山深处的黄石村位于江西省赣州市南康区北端。1987年出生的罗威大学毕业后曾到非洲做过4年翻译，几年前回到家乡，在山坳里养起土鸡。

他至今仍记得，刚开始要通过一尺多宽的田埂和小路才能到这个山坳，他第一次徒步走了半个多小时才进来。后来，为方便运送饲料和土鸡、鸡蛋等，他买了辆摩托车，可路太难走，几年下来，先后骑坏了5辆摩托车。下雨天，田埂上全是泥，附近村民调侃他：“这哪是骑车，是犁田呐！”

后来，在一系列政策帮扶下，一尺多宽的田埂，逐渐变成3米多宽可通汽车的路。罗威的摩托车也换成皮卡车，运送饲料、土鸡、鸡蛋更方便了。

2021年，当地引进的一家无人机物流配送企业又在他的鸡场内建起无人机机坪，让土鸡坐上飞机出山。“走山路要四五十分钟，现在无人机出山只要约十分钟。”罗威说，如今，他通过在网上卖土鸡、鸡蛋，年销售额达120多万元。

罗威（右一）正在无人机机坪旁直播。新华社记者 郭强 摄

无人机机坪只是其一。中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出加强农村基础设施建设。记者在江西一些乡村走访发现，在乡村振兴中，除水、电、路等设施之外，乡村还出现了5G基站、污水处理厂、冷链物流园等。

温度、湿度、有机质含量……在江西信丰县大阿镇，种了40多年脐橙的老果农康登明在大屏幕上熟练操作，脐橙园内各类实时监控信息一目了然，他笑称“如今坐在家里就能干农活”。

这得益于村里新出现的5G基站和5G传感器。作为脐橙种植大县，信丰县通过区块链、大数据等技术，结合无人机航拍和遥感卫星数据，建立了脐橙大数据平台，对脐橙产业实现追踪溯源、提质增效。

“现在种脐橙，不光要靠经验更要靠数据。”康登明说，2021年脐橙采摘季节，当地多阴雨天气，他分析数据后将采摘时间延后了一个月，脐橙品质明显更好，收获的40万斤脐橙不到一个月就被抢购一空。

值得一提的是，他销售的每个脐橙上都贴着“身份证”，一果一码，消费者扫码就能了解果园地理位置、品种、株数、树龄、施肥等信息，实现全程追踪溯源，颇受消费者青睐。

康登明正在通过屏幕了解果园实时情况。新华社记者 熊家林 摄

这些设施既服务乡村生产的新需求，也服务村民更加美好的新生活。在江西永新县三湾村，游客在枫树下参观革命遗址，靠近村委会的停车场边两个电动车充电桩十分醒目。

三湾村曾是一个贫困村，依靠自身资源禀赋发展红色旅游，年游客接待量约10万人次，2021年村集体经济收入约18万元。

“村庄小汽车越来越多，有游客的，也有村民的，旅游旺季村里还会堵车嘞。”村支书张维维说，如今村里有上百个车位，村民停车、充电都很方便。

“不止这些，村里还有污水处理厂、儿童乐园……”张维维说，随着乡村振兴的推进，未来村里一定会出现越来越多助力乡村振兴的“兴”设施。

(责编：赵竹青、陈键)