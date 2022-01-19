原标题：我国已与147个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件

新华社北京1月18日电（谢希瑶、闫依琳）国家发展改革委新闻发言人金贤东18日说，截至目前，我国已与147个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。

金贤东在当天举行的新闻发布会上说，共建“一带一路”朋友圈继续扩大。2021年12月以来，我国分别与圣多美和普林西比、古巴、摩洛哥、尼加拉瓜、叙利亚签署了共建“一带一路”合作文件，国家发展改革委与老挝计划与投资部签署了关于建立共建“一带一路”合作工作协调机制的谅解备忘录。

他还介绍，中欧班列继续保持高位运行。截至2021年12月底，中欧班列已连续20个月单月开行千列以上。2021年全年，中欧班列共开行15183列，运送146.4万标箱，同比分别增长22%、29%，综合重箱率98.1%。

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