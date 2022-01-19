原标题：财经深一度丨收官之年，国企改革三年行动将有哪些新动作？

中建三局二公司工人在武汉绿地中心项目建设现场近500米的高空施工。新华社记者肖艺九 摄

2022年，国企改革三年行动迎来攻坚之年、收官之年。面对复杂的国内外形势，国资国企如何确保“铃响”后交出高质量答卷？国务院国有企业改革领导小组办公室日前召开国企改革三年行动专题推进会，圈定了一系列攻坚重点。

优化布局，加快中央企业专业化整合

中国星网、中国电气装备、中国物流集团、中国稀土集团挂牌成立，煤炭、医疗等专业化整合深入实施，天翼云、海工装备创新平台加快落地，中央企业全年共“压减”法人户数2906户，“两非”（非主业、非优势业务）剥离完成率达86.9%……

有序进退之间，2021年国资布局结构调整“加速跑”，完成一系列重大战略性重组和专业化整合，加快向战略性新兴产业布局落子。新的一年，这一领域的工作如何继续发力？

此次会议提出，中央企业要把加快专业化整合作为今年的工作重点，通过推动各类企业间与企业内部专业化整合，加快形成一批板块清晰、核心竞争力强的大型企业，向世界一流迈进。

此外，还要开展“压减”回头看专项行动，并采取更有力措施，确保“两非”剥离任务全面完成。

筑起“发展”的大厦，必须夯实“安全”的地基。

会议明确，国资国企要严防各类重大风险，特别是要聚焦债务风险、投资风险等方面，严控负债率、严把重大投资决策，坚决防止失管失控。

激发活力，市场化机制要更务实有效

国企改革，重在活力。劳动、人事、分配制度改革（三项制度改革）是当前国企改革最需要攻坚的关键一环。

经理层任期制和契约化管理签约工作大部分完成，各地各企业普遍在“干部能下”“员工能出”“收入能减”上拿出了更有力的改革举措，中长期激励政策覆盖范围和激励人数均创新高……2021年，国企三项制度改革实现大范围破冰破局。

“下一步要推动市场化机制各项措施全面走深走实！”国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明在此次会议上要求相关改革必须动真碰硬、突出实效。

具体来说，今年上半年要在各层级企业大力推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出；健全激励约束机制，向突出贡献者和一线苦脏险累骨干员工倾斜，不能“撒胡椒面”搞平均主义；混改要在提升质量上狠下功夫，推动混改企业在深度转换机制上产生新面貌。

推动中国特色现代企业制度更加成熟定型

建立现代企业制度是国有企业改革的方向。国企改革三年行动明确，要在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制等方面取得明显成效。

过去一年多时间里，各中央企业、各地国资委和地方国有企业聚焦这一领域发力。

以董事会建设为例，通过印发中央企业董事会工作规则（试行）、董事会和董事评价办法等文件，国有企业董事会制度体系已基本形成。截至去年末，各级国有企业基本实现董事会应建尽建，中央企业和地方国有企业子企业层面完成外部董事占多数的比例分别达到99.3%、94.2%。

“下一步要把推动中国特色现代企业制度更加成熟定型的功夫做深做细做实。”翁杰明表示。

仍以董事会建设为例，不论是建强专职外部董事队伍、加强对外部董事履职的服务支撑，还是分类分批有序落实子企业董事会职权，核心都是要增强董事会决策能力和整体功能，提升运行质量。

“昆仑号”完成首条高铁架梁任务。新华社记者宋为伟 摄

发力精准，深化分类改革

国企功能界定与分类改革，是国企改革“1+N”政策体系的重要基础和举措，也是当前深化国企改革的逻辑起点。

打好国企改革三年行动“收官战”，深化分类改革十分关键。

“各地、各企业根据企业功能、层级、所有制类型、发展阶段、行业、规模等进行了多维分类，在此基础上深化改革，有许多创造性做法，要继续坚持并深化。”翁杰明说。

他提出，要推进更多国有持股超过50%的上市公司引进积极股东持股5%以上；将国有股权比例低于50%，特别是低于三分之一的国有相对控股混合所有制企业作为重点，推动更多企业探索实施差异化管控。

会议强调，未来改革中要注重实施个性化改革。

业内认为，这意味着下一步在完成三年行动“规定动作”的同时，各地、各中央企业有望针对各自实际问题设计“自选动作”，实施一系列对企业长远发展、转型升级具有战略意义的个性化改革举措。（记者王希）

(责编：赵竹青、陈键)