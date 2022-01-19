原标题：国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

新华社北京1月18日电 日前，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》）。

《规划》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以加快建设交通强国为目标，统筹发展和安全，完善结构优化、一体衔接的设施网络，扩大多样化高品质的服务供给，培育创新驱动、融合高效的发展动能，强化绿色安全、开放合作的发展模式，构建现代综合交通运输体系，为全面建设社会主义现代化国家提供战略支撑。同时，《规划》明确服务大局、当好先锋，系统推进、衔接融合，创新驱动、深化改革，绿色转型、安全发展等基本原则。

《规划》确定的主要目标是，到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。展望2035年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）基本形成，基本建成交通强国。

《规划》明确九个方面的主要任务。一是构建高质量综合立体交通网，勾画好美丽中国的“交通工笔画”。二是增强交通运输对重大战略支撑服务能力，差异化推进城乡区域协调发展。三是加强互联互通和一体衔接，推进城市群和都市圈交通现代化。四是扩大优质运输服务供给，推动运输服务多元化品质化发展。五是坚持创新驱动发展，加快智能技术深度推广应用。六是贯彻落实碳达峰碳中和要求，全面推进绿色低碳转型。七是夯实安全发展基础，提升安全应急保障能力。八是更好服务和融入新发展格局，推动高水平对外开放合作。九是聚焦制约高质量发展的深层次矛盾问题，加强现代化治理能力建设。

《规划》提出五个方面的保障措施。一是充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，加强党对交通运输发展各领域、各方面、各环节的领导。二是强化部门协同、上下联动，做好规划衔接落实。三是有序推进交通强国建设试点示范，加大对试点示范项目的支持力度。四是完善跨部门、跨区域重大项目协同推进机制，强化重点项目资源要素保障。五是做好规划评估和督导，确保规划落地见效。

(责编：赵竹青、陈键)