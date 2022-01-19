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各地交通部门多措并举做好春运及冬奥期间交通运输保障

2022年01月19日08:22 | 来源：新华网
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原标题：各地交通部门多措并举做好春运及冬奥期间交通运输保障

　　1月17日，在重庆北站，G8612次“共青团号”列车工作人员为旅客提供帮助。新华社记者 唐奕 摄

　　新华网北京1月18日电（记者 雷东瑞）1月18日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第2天，全国预计发送旅客2530.5万人次。其中铁路预计发送旅客515万人次， 公路1900万人次，水路35.5万人次，民航80万人次。全国高速公路预计流量2847.41万辆。

　　为做好春运及冬奥期间交通运输保障工作，北京交通部门启动春运及冬奥专项保障勤务，全面加强交通运输场站、冬奥赛事地区等重点区域巡查值守，围绕出租汽车、省际长途客运、旅游客运、危险货物运输、冷链运输、轨道交通等方面，严查疫情防控措施落实不到位、危害行业安全、侵害乘客权益的各类违法违章行为，保障涉奥场所交通运输环境秩序安全有序。河北交通部门加强京张高速收费站、服务区通风消毒和安全检查，加强一线从业人员健康检测和管理，协助防疫人员严格开展旅客健康码查验和体温检测，严格落实疫情防控要求，规范操作流程，严防疫情传播及各类安全生产责任事件发生。海事部门建立冬奥会物资运输保障机制，开通冬奥会物资“绿色通道”，提前了解物资船舶相关信息，通过AIS、CCTV等技术手段对载运冬奥会物资船舶进行持续跟踪，掌握船舶航行动态及靠泊计划，制定针对性保障措施。

(责编：赵竹青、陈键)

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