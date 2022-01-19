原标题：我国2022年确保脱贫人口就业规模高于3000万人

新华社北京1月18日电（记者侯雪静）中央农办副主任、国家乡村振兴局局长刘焕鑫18日表示，2021年脱贫人口就业规模达到3145万人，比上年增加126万人，工资性收入显著提升，占比达到67.9%，为守住不发生规模性返贫底线提供了有力支撑。2022年，确保年度全国脱贫人口就业规模高于3000万人，力争比2021年有所增加。

刘焕鑫是在18日召开的全国脱贫人口稳岗就业工作视频会上作出上述表述的。

就业是巩固脱贫攻坚成果的基本措施。刘焕鑫表示，要深化省际间劳务协作，中西部省份要多措并举促进脱贫劳动力跨省务工规模稳中有升，东部省份要把跨省务工脱贫劳动力稳岗就业作为2022年东西部协作协议重要内容，落实好帮扶责任。要探索市县间劳务协作，促进脱贫劳动力省内县外务工规模稳中有增。要通过特色产业带动就业、开发乡村公益岗位扩大就业、助力帮扶车间发展吸纳就业、推广以工代赈方式拓展就业、支持自主创业灵活就业等方式，促进脱贫劳动力县内务工规模稳中有增。

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