原标题：张家口：打造超大规模“源网荷储”实践

作为国家首个可再生能源示范区，张家口力争成为全国一体化大数据中心京津冀枢纽的重要算力节点和全国数字经济创新驱动发展先行区。结合丰富的风能和太阳能等优势资源，张家口打造了超大规模“源网荷储”实践——张家口怀来大数据产业基地，强化可再生能源的供销联动，提升数据中心可再生能源电力消费水平，加快形成绿色大数据产业生态，努力打造在国内具有重要影响力的大数据产业新高地、绿色经济发展新高地、生态引领示范区，承接非首都功能疏解，支撑京津冀区域数字经济绿色可持续发展。

近日，张家口市人民政府主办了张家口市怀来大数据产业基地“源网荷储”高峰论坛，论坛以“驭源网荷储之力 构绿色数能之域”为主题，集结力量，探讨铸就大数据可持续发展的创新道路。论坛上，张家口怀来大数据产业基地发布《2022“源网荷储”一体化战略》，以绿色供能、优化并网、集约负荷、多能制储为原则，通过大数据产业的集约发展，推动国家“源网荷储”战略的落地。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，数据中心实现“双碳”目标，“源网荷储”是非常重要的一个选择。从能源消耗的角度来讲，数据中心是负荷，同时新能源又需要考虑本地化消纳问题，推进新能源与数据中心相结合实现本地化消纳，以及推进新能源的数字化与数字技术密切结合，尤为重要。

国务院参事室特约研究员徐锭明表示，“十三五”能源规划的亮点就在“源网荷储”这四个字。《规划》要求推进能源信息等领域新技术深度合作，统筹能源与通讯、交通等基础设施网络建设，建设“源网荷储”协调发展，基层互补的能源互联网。随后，党的十九大又提出新的要求：生态的高颜值、发展的高素质、生活的高品质。张家口怀来大数据产业基地发展“源网荷储”，支撑可再生能源消纳，就是为了实现人类的可持续发展，实现人类美好生活。

中国工程院院士邬贺铨表示，怀来位于张家口和延庆之间，北京、延庆、张家口承办冬奥会，为怀来的大数据产业基地发展从电力、通信网络、数据中心等基础设施奠定了坚实的基础。张家口作为可再生能源的示范区，可与数据中心产业无缝融合，体现了“源网荷储”联合优化的价值，这是张家口产业和社会发展难得的机遇。建议张家口围绕数据中心机房的配套设施，边缘计算中心以及微服务软件的开发、数据清洗、标注预处理服务等，尽早布局，打造信息产业高地，更大地提升张家口怀来大数据产业基地的效益。

对于张家口如何更好地发展“源网荷储”一体化项目，国网综合能源规划设计研究院高级顾问赵洁表示，从电源侧看，充分发挥和利用沽源、张北、蔚县等张家口市范围内的优质风光资源，来建设大型的清洁能源供给侧的基地。从电网侧看，要合理利用张家口市的电力通道资源，促进可再生能源的就地消纳。从负荷侧看，要发挥张家口怀来大数据产业基地这样一批有代表性的环京大数据产业的优势，来深入整合园区灵活性调节资源，构建虚拟电厂，提升系统的调节能力，最大限度地消纳可再生能源。从储能侧看，优化配置源侧和负荷侧的储能，来平抑发电的波动性，提升负荷的灵活性和可控性。合理配置网侧的储能，来提高电力系统的调节能力和应急能力。

中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，推动新能源等绿色产业发展，除政策、技术上支持外，还要利用好资本上的激励机制。现在有各种各样的绿色金融激励机制，包括来自于央行的碳减排支持工具，对绿色金融改革试验区，都会有担保和贴息等激励机制。深入研究利用好这些机制才能帮助降低融资成本，提高回报率，能够让更多的资本市场资源参与进来，共同将这个绿色产业做好。

(责编：赵竹青、陈键)