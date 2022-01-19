原标题：北交所再“添丁” 上市公司扩至84家

随着沪江材料上市亮相，北交所再“添丁”。昨天，南京沪江复合材料股份有限公司（简称“沪江材料”）正式登陆北交所上市。截至昨天，北交所上市公司数量已扩容至84家，总市值达到2600.67亿元。

沪江材料首日开盘价为29.81元，盘中最高价为38.80元，最高价较发行价上涨107.71%，触发临时停牌。沪江材料报收每股30.59元，较18.68元的发行价上涨63.76%，投资者中一签（100股）约赚1191元。

“交投活跃显示投资者参与北交所市场投资的积极性较高。”开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜表示，北交所设立后，市场投资者参与股票“打新”的热情持续高涨。

沪江材料主要从事高阻隔工业软包装的研发、生产和销售，是专业的高阻隔工业软包装整体解决方案提供商，公司产品主要应用于化工、电气（锂电）、食品、医药等产品的特种包装。财务数据显示，2021年前三季度，公司营业收入为2.51亿元，同比增长56.77%，净利润为3593.95万元，同比增长42.68%。

2016年12月23日，沪江材料股票在新三板挂牌并公开转让。在新三板挂牌期间，2018年12月，公司第一次股票定向发行，发行总数为136.57万股，发行价格为13.18元每股，共募集资金1799.99万元，全部用于补充流动资金。2021年5月28日，沪江材料自基础层调至创新层。

此次沪江材料在北交所上市，初始发行的股票数量为823.43万股（未考虑超额配售选择权），预计募资额为15381.67万元。值得一提的是，作为北交所注册制下第二只上市新股，沪江材料受到机构和个人投资者追捧。在战略配售环节，沪江材料就吸引到9家战投，包括汇添富基金、南方基金、华夏基金3家公募基金，嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、稳泰平常心2号私募证券投资基金、一鼎新精选1号私募证券投资基金、丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金4家私募基金，以及东吴证券、开源证券。网上打新环节，4.78万户投资者获配股票，中签率为0.11%。

沪江材料在招股说明书中表示，此次发行拟募集资金10631.20万元将用于公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目。

今年开年以来，北交所已迎来两只新股。除沪江材料外，此前1月6日威博液压已登陆北交所。（记者 孙杰）

(责编：赵竹青、陈键)