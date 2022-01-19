原标题：创新政务热线发展的中国模式

近日，“2021（第二届）全国政务热线发展年会”在广州举行。广东省政务服务数据管理局党组成员、副局长魏文涛对广东省政府推进政务热线的探索和成效进行总结。“粤省心”作为广东省政务服务的总客服，协同联动的总枢纽，社情民意的总参谋，在听民生、查民情、解民忧方面发挥了重要作用。魏文涛表示，年会的举办旨在结合理论研究和实践经验，不断创新政务热线发展的中国模式。

中山大学政治与公共事务管理学院院长、中山大学中国公共管理研究中心主任谭安奎认为，12345在保证倾听民声和疏解民困的同时，也有效克服了数字鸿沟的影响，充分体现了“以人民为中心”的治理理念。他表示，政务热线的数字化和智能化转型，是对传统热线服务的延伸而非淘汰。

中国电信股份有限公司广东分公司副总经理王湘江表示，极响应广东省数字政府建设需求，充分整合企业资源，发挥新型信息基础设施以及科技创新研发等方面的优势，助力推进政府治理体系和治理能力的现代化转型发展。

中山大学政治与公共事务管理学院副教授、中山大学数字治理研究中心主任郑跃平对会上发布的《2021年政务热线发展研究报告》进行解读。他表示，未来政务热线将通过新制度建设、新模式创新、新技术应用实现数字化与智能化转型，实现“接得更快、分得更准、办得更实”的服务目标，在共建共治共享的社会治理格局建设中寻找到新的价值与角色。

会上还发布了“2021年政务热线优秀成果案例”。同时举行了“中国电信数字政务广东研究院”揭牌仪式、中国电信广东政务热线人工智能平台是创新结合热线平台、《政务热线发展的新使命与新变革》新书推荐等活动。（李安琪）

(责编：赵竹青、陈键)