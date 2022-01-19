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国家发改委：防止简单化一刀切层层加码式防控

2022年01月19日08:27 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家发改委：防止简单化一刀切层层加码式防控

　　1月18日，国家发改委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示，防止简单化、“一刀切”、“层层加码”式防控。

　　春节、元宵节等传统节日即将到来，为了更好满足居民节日消费需求，释放消费潜力，近日国家发改委印发了《关于做好近期促进消费工作的通知》，提出了因地制宜满足节日消费需求、打造线上节庆消费升级版、拓展县域乡村消费、扩大冰雪消费、提升文旅休闲服务供给等十方面举措。

　　《通知》强调，坚持在疫情防控常态化条件下稳定和扩大消费，落实地方主体责任，防止简单化、“一刀切”、“层层加码”式防控，最大限度减少对人民群众生产生活的影响。

　　同时，加大对困难群众兜底性保障力度，切实保障农民工工资发放，千方百计满足困难群众基本生活消费需求，确保广大人民群众度过喜庆、祥和、安全、健康、绿色的节日，努力实现全年经济“开门稳”。

(责编：赵竹青、陈键)

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