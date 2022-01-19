原标题：我国经济持续恢复态势没有改变

最新数据显示，初步核算，2021年，我国国内生产总值（GDP）为1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%。这一年，面对复杂严峻的发展环境，我国疫情防控和经济社会发展继续保持全球领先地位，全年经济社会发展主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局。

2022年，我国经济走势如何？在扩内需，尤其是在促消费方面将有哪些具体措施？怎样做好能源保供稳价工作？1月18日，国家发展改革委举行新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。

一季度平稳开局有信心

当前，国际环境更趋复杂严峻，国内发展不平衡不充分问题仍然突出。国家发展改革委国民经济综合司司长、新闻发言人袁达介绍，2022年，我国经济发展面临不少压力挑战，局部散发疫情直接影响居民消费，投资增长也受到一些制约，外贸进出口不确定性较大，企业生产面临要素短缺等问题。

“展望全年走势，我们有信心、有条件、有能力促进经济平稳健康可持续发展。”袁达说，从发展基础看，我国产业体系完备优势持续彰显，产业链韧性不断增强，人民生活持续改善，社会保持和谐稳定，抗风险、抗冲击能力进一步提高。从要素条件看，能源、原材料供应保障能力显著增强。煤炭优质产能释放，价格明显回落，电煤库存可用天数维持在20天以上，电力供应平稳有序。芯片产量快速增长，2021年集成电路产量较上年增长33.3%，汽车芯片供应逐渐加大。

袁达表示，从内生动力看，我国加快促进形成强大国内市场，构建新发展格局迈出新步伐。居民收入持续增加，社会保障水平稳步提高，消费结构不断升级，消费增长潜力巨大。传统产业加速向数字化、网络化、智能化方向延伸拓展，绿色低碳转型加快，新兴产业蓬勃发展。从政策支撑看，我国强化跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合，制约经济循环的“卡点”“堵点”加快打通，有利于经济稳定的政策陆续出台。同时，宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多。

“总的来看，我国经济持续恢复发展的态势没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期向好的基本面没有改变，我们对实现一季度平稳开局、保持全年经济运行在合理区间充满信心。”袁达说。

消费将保持恢复性增长

春节、元宵节等传统节日即将到来。日前，国家发展改革委印发《关于做好近期促进消费工作的通知》，提出了因地制宜满足节日消费需求、拓展县域乡村消费、扩大冰雪消费等十方面举措。

“疫情发生以来，各地各部门出台了一系列促进消费的政策措施，效果持续显现，消费市场逐步回暖。”国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东说，2021年，最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%。随着疫情得到有效控制，促消费政策效应进一步显现，以及新政策进一步出台，消费将继续保持恢复性增长。

金贤东介绍，国家发展改革委将在毫不松懈抓好疫情防控的基础上，坚持扩大内需这一战略基点，深化供给侧结构性改革，打通生产、分配、流通、消费各环节，挖掘居民消费潜力，推动消费总量扩大和质量改善，增强人民获得感、幸福感、安全感，不断巩固消费对经济发展的基础性作用。

金贤东表示，要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，推动打造内容丰富、品质精良、结构合理的高质量消费供给体系，引导企业增加性价比高的商品和服务供给，充分满足居民个性化、多元化、改善型消费需求。适时制定出台相关政策措施，增加居民收入与减负并举，以城乡居民收入普遍增长支撑消费持续扩大。

“鼓励绿色消费引领绿色生产。”金贤东说，要大力提升电商、快递进农村综合水平和农产品流通现代化水平，健全县乡村三级电子商务服务体系和快递物流配送体系。加强消费信用体系和质量标准体系建设，完善多元化消费维权机制和纠纷解决机制，规范市场秩序，强化消费品质量安全监管，营造安全诚信放心消费环境。

确保能源安全稳定供应

受国内外多种因素综合影响，2021年9月底，我国部分地区出现了煤炭电力供应偏紧情况。

对此，国家发展改革委会同各有关方面，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，针对突出矛盾和问题，加强统筹协调，推动能源保供稳价工作取得阶段性成效，煤炭价格回归合理区间，电厂存煤达到历史同期最高水平，电力供应持续平稳，天然气资源供应较为充足。

国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿介绍，当前，全国能源供应总体平稳，但供需形势及国际市场环境仍然较为复杂。针对能源保供面临的困难和挑战，国家发展改革委将坚持问题导向和目标导向，持续深化能源产供储销体系建设，为经济社会发展提供坚实可靠的能源保障。

李云卿表示，要确保能源安全稳定供应。指导产煤省区和煤炭生产企业在春节期间保持正常生产销售及发运，及时做好煤炭产运销衔接。加强煤电、燃气机组运行管理，多渠道提升新能源发电出力。推动国内油气田满负荷生产，保持原油、管道气、液化天然气（LNG）进口安全稳定。确保群众温暖过冬。坚决守住民生用能底线，持续优化天然气、电力、煤炭“压非保民”预案。北方地区清洁取暖坚持宜电则电、宜气则气、宜煤则煤，严格落实“以气定改”“先立后破”。

“统筹发电供热和原料用煤保障，督促企业签订并履行好煤炭中长期合同。”李云卿说，优化电网运行方式，用足用好跨省跨区输电通道。发挥天然气“全国一张网”的优势，重点加强对北方地区特别是资源偏紧地区的调度保障。多措并举，科学保供，满足经济社会发展合理用能需求。（本报记者 刘坤）

(责编：赵竹青、陈键)