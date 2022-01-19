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央行发声：货币政策工具箱开得再大一些 避免信贷塌方

2022年01月19日08:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：央行发声：货币政策工具箱开得再大一些 避免信贷塌方

　　中国人民银行副行长刘国强18日在国新办发布会上表示，当前经济面临三重压力，“稳”本身就是最大的“进”。在经济下行压力根本缓解之前，进要服务于稳，不利于稳的政策不出台，有利于稳的政策多出台，做到以进促稳。

　　刘国强称，简单说，当前重点的目标是稳，政策的要求是发力。怎么发力？从三个方面来说：一是充足发力，把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方；

　　二是精准发力，要致广大而尽精微，金融部门不但要迎客上门，还要主动出击，按照新发展理念的要求，主动找好项目，做有效的加法，优化经济结构；

　　三是靠前发力。现在虽然是年初，但一年的时间很短，一年之计在于春，所以我们要抓紧做事，前瞻操作，走在市场曲线的前面，及时回应市场的普遍关切，不能拖，拖久了，市场关切落空了，落空了就不关切了，不关切就“哀莫大于心死”，后面的事就难办了，所以我们不能拖，要走在前面，及时回应市场的普遍关切。

(责编：赵竹青、陈键)

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