原标题：2021年乘用车销量出炉 中国品牌份额显著提升

后疫情时代，虽然面临“缺芯少电”的不利形势，但整体来看，中国车市已经克服了困难，挥别连续三年的“负增长”时代，2021年汽车产销量同比均有上升，同比分别增长3.4%和3.8%。中国品牌乘用车的表现则更为抢眼，全年累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升了6个百分点。

而作为中国品牌中的佼佼者，吉利、长城、长安和比亚迪通过多年积累，在品牌和产品方面已经逐步成为了名副其实的“领头羊”。而过去的2021年，几家头部中国车企的销量又有着怎样的表现呢？总体来看，前三名吉利、长城和长安的销量都突破了120万辆，具备了显著的规模效应，受到了消费者的广泛认可。

比亚迪虽然在量级上和前三名有差距，但增长势头迅猛，而且其多元化的布局也使其有着特别的竞争力，芯片、电池等跨领域的业务使其成为了众多车企中的“独角兽”，受到了资本市场的热捧。

不过，这几家车企虽然在销量方面能够做到齐头并进，但在增长潜力方面却大有不同。2021年，吉利坐住了“头把交椅”，销量高达132万辆，但增长率只有0.6%，而比亚迪虽然销量仅有73万辆，但增长率却高达75.4%。到底是吉利触碰了“天花板”，还是比亚迪即将开始“展翅翱翔”呢？

吉利：蝉联中国品牌“销冠”

据吉利官方发布的数据，2021年，吉利汽车销量总计132.8万辆。销量主要由旗下吉利、几何、领克和极氪构成，其中以吉利和领克品牌为主力，销量分别为106万辆和22.1万辆。

从销量数字上看，2021年吉利汽车在中国品牌中虽然排名还是第一，但却没能完成其自己制定的153万辆的销量目标。而在2022年，吉利把销量目标定得更高——165万辆。

2021年，吉利汽车将销量目标定为153万辆，同比增长16%，但实际只有0.6%。而2022年目标定为“165万辆”，同比增长24.24%。2022年，吉利将如何完成销量目标，颇受关注。

不过，吉利在新能源汽车领域仍大有可为。2021年吉利品牌新能源汽车销量8.06万辆，同比增长170.3%；吉利旗下全部品牌新能源汽车销量达10.01万辆，创历史新高，整体增幅显著。

目前，吉利在新能源汽车领域的销量虽然暂时落后于比亚迪、长城、奇瑞这样的传统中国品牌车企，以及蔚来、小鹏、理想这样的造车新势力，在新能源汽车年度销量榜单排名没能挤进前十，但作为中国品牌年度乘用车销量冠军，吉利在该领域的进步空间广阔，新能源汽车也将成为吉利完成2022年销量目标的重要支点。

长城：新奇营销造“爆款”

2021年，长城汽车销售新车超过128万辆，同比增长15.2%，乍看之下增长率似乎平平无奇，但长城汽车一系列的新奇营销却抓住了不少消费者的心，打造出了多个“爆款”产品，受到了市场热捧。

2021年，长城汽车推出了哈弗赤兔、哈弗神兽、魏牌玛奇朵、魏牌拿铁、魏牌摩卡、坦克300城市版、坦克500、欧拉好猫GT等多款换代和全新车型，集齐了“猫、狗、龙、马”多种动物，品尝了“玛奇朵、拿铁、摩卡”等多款咖啡，还从“机甲”到“坦克”，实现了上天入地，每款车型的命名都独具特色，有着不错的辨识度和曝光率。

长城汽车新成立一年的坦克品牌转眼间就打造了几个“爆款”车型，最火热的则是“坦克300”上市3个多月就因为订单量过大，厂家不得不宣布停止接受新订单。由此可见，长城汽车在打造“爆款”车型上，已经找对了方向。

长安：“混动”战略见成效

据长安汽车官方数据，2021年，长安系中国品牌乘用车销量超过120万辆，同比迎来了23.1%的大幅增长。其中，CS75大型SUV销量达28万、UNI系列年销量突破12万、欧尚品牌年销量达22.8万辆，在各自细分领域都成为了领跑车型。

一直以来，长安汽车都深耕混动车型，在该领域形成了自己的“话语权”，长安iDD混动系统已经成为了业界“标杆”。

与传统的混动技术不同，长安iDD混动采用的办法更为先进，成本也更高，当然效果也更好。其在原来的双离合变速箱之中，增加了一个离合器，形成了三离合方案。以此便可以实现低速纯电、高速直驱等“全场景”工况使用的需求。

得益于该技术的推广，搭载长安iDD技术的混动车型实现了全工况的混动运行，纯电模式下车辆更省油，高速情况下发动机直接驱动车辆，动力更好，搭载该技术的UNI系列车型虽然均价不低，但销量却屡创新高。

比亚迪：新能源“这边风景独好”

2021全年，比亚迪乘用车销量超过73万辆，同比增长75.4%，其中新能源汽车销量超过59.3万辆，同比增长231.6%，整体销量占比达到81%，问鼎2021年中国新能源乘用车年度销量冠军。

作为新能源车型的先锋品牌，比亚迪在该领域的地位不容置疑，其产品有着覆盖面广、经济性好、技术先进的特点。消费者对于比亚迪新能源车型的认可度非常高，作为传统汽车品牌，比亚迪新能源车型的销量占比是最高的。

除了汽车产品外，比亚迪在动力电池领域的突破也有目共睹，2021年比亚迪在全球动力电池企业的装机量排名位列第四，仅次于宁德时代、LG新能源和松下，其推出的刀片电池在安全性和经济性方面得到了广泛验证，市场前景不可限量。

新能源汽车将成车市“新爆点”

2021年中国品牌乘用车的表现可以用“出人意料”来形容，吉利、长安、长城和比亚迪都在各自擅长的赛道上持续发力，产销量和市场份额同步提升，交出了令人“心悦诚服”的成绩单。

据中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋预测，2022年我国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%；新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。

由此可见，2022年中国汽车整体产销仍将保持稳步增长，中国品牌乘用车的进步空间非常大。当下，新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，消费者对于新能源汽车的认知和购买力在逐步增强，从这点看，处于风口的新能源汽车，将成为引燃车市的“新爆点”。(葛成)

(责编：赵竹青、陈键)