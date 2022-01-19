原标题：中国多地公布2021年外贸数据 对主要贸易伙伴保持增长

近日，中国多地公布2021年进出口额数据。数据显示，多地对主要贸易伙伴均保持增长。

2021年，湖北省货物贸易进出口总值5374.4亿元(人民币，下同)，较去年同期增长24.8%，较2019年同期增长36.2%，进出口规模突破5300亿元，创历史新高。湖北省政府近日介绍了该省外贸进出口情况。

东盟、美国、欧盟是湖北的前三大贸易伙伴，湖北对上述贸易伙伴分别进出口743.7亿元、721.6亿元和694.5亿元，分别增长34.1%、26.1%和16.6%。此外，与新兴市场经贸合作不断深化，对拉丁美洲、非洲新兴市场进出口分别增长64.5%和38.2%。

数据显示，2021年湖北省有进出口实绩的企业7278家，其中民营企业6361家，占企业总数的87.4%。民营企业进出口3255.1亿元，占全省外贸总值的60.6%。

安徽省第十三届人民代表大会第五次会议公布的信息显示，2021年，中国(安徽)自由贸易试验区(以下简称安徽自贸试验区)预计实现进出口总额约1500亿元人民币、利用外资额超20亿美元。该省开放型经济发展水平进一步提高，对“一带一路”沿线国家和地区进出口增长45.9%。外商直接投资增长20%以上。

2021年，该省进出口总额1071亿美元、增长36.1%。预计全年实际使用外资190亿美元、增长3.8%。该省新设外资企业385家、增长14.2%，新引进4家世界500强企业，累计共有89家境外世界500强公司在皖投资设立企业170家。

宁波海关18日发布浙江宁波外贸数据，2021年该市进出口总额达1.19万亿元人民币，首次突破万亿元人民币大关。2021年，宁波市对RCEP其他成员国进出口3123.4亿元人民币，较上年增长15.8%，占同期宁波市进出口总值的26.2%。

“2021年，我们公司出口业务量增长明显，其中，RCEP市场3300万美元，占比13%，增长率为26.69%。”宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司相关负责人说，随着RCEP政策的落地，其主要出口产品成本可降低8%至10%。

青岛海关一级巡视员苗振国17日透露，2021年山东省对RCEP其他成员国进出口均保持增长。其中，该省对韩国、日本、马来西亚进出口值分别为2695.5亿元(人民币，下同)、1821.5亿元和1473.1亿元，分别同比增长29.7%、16.5%和88%，合计占该省对RCEP成员国进出口总值的58%。

苗振国表示，RCEP首次实现了中国与日本间的双边关税减让，根据静态贸易数据测算，RCEP生效首年，山东省出口商品可在日本享受关税减让约3.8亿元；RCEP完成降税进程后，山东自日本进口商品可降低关税成本约9亿元。

据海关统计，2021年山东省对RCEP其他14个成员国进出口1.03万亿元，比2020年增长32.9%，增速高于山东省外贸整体增速0.5个百分点，占该省外贸进出口总值的35.2%，占比较2020年提升0.1个百分点。其中，出口6005.3亿元，同比增长28.2%；进口4313.6亿元，同比增长40%。

据统计，2021年江西外贸进出口4980.4亿元，同比(下同)增长23.7%，创十年来最快增速。其中，出口3671.8亿元，增长25.8%；进口1308.6亿元，增长18.3%。

2021年，江西与全球224个国家及地区有贸易往来，对主要贸易伙伴进出口均实现较快增长。数据显示，东盟、美国、欧盟为去年江西前三大贸易伙伴，分别进出口797.3亿元、691.2亿元和521.8亿元。

同期，江西对“一带一路”沿线国家合计进出口1424.3亿元，增长21.5%，占同期全省进出口总值的28.6%。

(责编：赵竹青、陈键)