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中国央行：截至2021年末，数字人民币累计交易金额875.65亿元

2022年01月19日08:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国央行：截至2021年末，数字人民币累计交易金额875.65亿元

　　中国央行金融市场司司长邹澜18日在北京出席2021年金融统计数据新闻发布会时透露，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。

　　邹澜指出，目前，中国央行已经在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。

　　“试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。”邹澜说。

　　他还表示，下一步，中国央行将按照国家“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币，把数字人民币的研发试点落脚到服务实体经济和百姓生活上去，让更多的企业、个人能感受到数字人民币的价值，充分激发产业各方的积极性。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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