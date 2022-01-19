原标题：专家详解成渝双城经济圈五大优势 未来着眼“四向”通道

“成渝地区双城经济圈辐射中国西部近3亿人口，联动东盟超过6亿人新兴市场。”正在此间举行的重庆两会上，重庆市政协委员、重庆市综合经济研究院院长易小光说，成渝两地要深化与东盟、欧洲国家贸易合作，抓住《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)实施机遇，整合西部陆海新通道内陆国际物流枢纽功能，强化中欧班列品牌建设，打造内陆自由贸易港。

易小光认为，成渝地区双城经济圈有五大优势。其一是战略区位重要，在国家新开放格局中是面向东亚与东南亚、南亚的国际门户枢纽；其二是产业基础较好，汽车、电子信息、装备制造等世界级产业集群雏形显现；此外还有创新能力不断增强、市场空间广阔以及开放程度高三大优势。

谈及成渝地区双城经济圈发展路径，易小光频提“国际”与“合作”。

他认为，成渝地区双城经济圈要与毗邻地区协同发展，推动长江上中下游一体化发展，加强与东中部、特别是京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群合作；积极促进国际大循环，融入“一带一路”建设，形成面向东南亚、南亚，联通欧洲的国际合作新优势。

产业方面，易小光认为，成渝地区双城经济圈要建设全球重要制造业中心，培育汽车、电子信息等具有国际竞争力的先进制造业集群和航空航天、轨道交通等世界级装备制造产业集群；大力发展数字经济，共建西部金融中心、国际物流与运营组织中心、国际消费中心；还要加强产业链合作，推动中德、中韩等产业合作升级。此外，与国内外的科技合作也要加强，如共建“一带一路”科技创新合作区和国际技术转移中心。

成渝地区双城经济圈还要着眼通欧达海，加快构建出海、出境大通道。重庆市交通局党委书记、局长许仁安认为，东向，优化提升长江经济带通道；南向，做大做强西部陆海新通道；西向，巩固强化丝绸之路经济带通道；北向，积极拓展中蒙俄通道。(梁钦卿)

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