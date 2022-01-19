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浙江城乡收入比9年连降 农村居民人均可支配收入居中国首位

2022年01月19日08:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江城乡收入比9年连降 农村居民人均可支配收入居中国首位

　　记者18日从浙江省统计局获悉，2021年，浙江城乡居民收入比1.94，比上年缩小0.02，相当于农村居民收入多增加300元(人民币，下同)左右，城乡居民收入比连续9年呈缩小态势，其共同富裕三大核心目标之一的缩小城乡差距取得实质性成效。

　　浙江农村发展水平长期居中国前列。截至2020年，该省农村居民人均可支配收入已连续36年居中国省区首位；当年浙江城乡居民收入比1993年以来首次小于2。

　　数据显示，2021年，该省全体及城乡居民人均可支配收入分别为57541元、68487元和35247元，比上年名义增长9.8%、9.2%和10.4%。该省低收入农户人均可支配收入16491元，比上年增长14.8%。

　　山区26县原是浙江省26个欠发达县，也是目前浙江推动均衡发展、缩小城乡差距、实现共同富裕的重点。

　　去年前三季度，该省山区26县全体、城镇、农村居民人均可支配收入分别为30792元、40357元和20125元，同比增长12.5%、11.3%和12.2%，增速比全省高1.1、0.3和0.6个百分点，比全国高2.1、1.8和0.6个百分点。

　　推动城乡均衡发展，浙江亦明确将持续发力。如今年该省政府工作报告指出，2022年，浙江将在“扩中”“提低”改革中，聚焦低收入农户、进城务工人员等提低重点群体，探索制定针对性增收激励政策，进一步激发增收积极性主动性。(黄龄亿)

(责编：赵竹青、陈键)

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