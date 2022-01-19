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全国政协委员肖钢：人民币汇率弹性会逐步增强

2022年01月19日08:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：全国政协委员肖钢：人民币汇率弹性会逐步增强

　　全国政协委员、中国证券监督管理委员会原主席肖钢18日在北京指出，未来人民币汇率的弹性会逐步增强，汇率的双向波动可能会是个常态。

　　全国政协经济委员会媒体见面会当天举行，肖钢在回答记者关于“人民币升值对中国下一步经济发展有什么样的影响”的提问时指出，去年以来，人民币汇率升值主要原因是货物贸易和资本投入双双顺差，这个状况从根本上反映了经济长期向好，同时体现了中国进一步加快改革开放，因为只有更加开放，资本才流入到中国来。

　　肖钢从五个方面分析了人民币升值对中国经济发展带来的积极影响：一是有利于扩大进口。2021年中国的进口创历史新高，增长也很快。积极扩大进口，是中国新一轮高水平对外开放的重要举措。未来，国家还要进一步扩大进口规模，优化进口结构，实现要素资源共享。

　　二是有利于推动外贸出口发展方式的转变。过去出口“以价取胜”，未来要“以质取胜”，要更多地确立自己的品牌，提高出口的附加值。同时人民币升值也可以支持中国培育新的外贸增长点，加快发展新型外贸业态。

　　三是有利于扩大企业对外投资，使中国企业更好走出去，充分利用国际国内两个市场两种资源。

　　四是有利于缓解通货膨胀的压力。研究证明，人民币升值可以抑制PPI(工业生产者出厂价格指数)的上涨。

　　五是有利于推进人民币的国际化，打造人民币全球金融资产配置中心。

　　肖钢指出，如果人民币升值过快，也会带来消极影响，比如给一些出口竞争力不强的中小企业带来困难。升值往往伴随热钱的涌入，一旦形成热钱大进大出或者是快进快出，可能会加剧中国外汇市场、资本市场的波动。

　　肖钢提醒，企业应该积极采取措施，利用市场工具来增强管理汇率风险的能力，特别要注意控制好境外借债，高度重视风险管理。(记者 郑巧 邢利宇)

(责编：赵竹青、陈键)

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