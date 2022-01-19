原标题：解读三重压力 王一鸣强调“中国经济发展的韧性”

中央经济工作会议前不久在北京举行，会议提到中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣18日对此进行解读并强调，要正视困难，也要看到中国经济发展的韧性和巨大市场潜力，中国经济的特质没有变。

以“凝心聚力话发展——政协委员谈经济”为主题的全国政协经济委员会媒体见面会当日举行。王一鸣在回应媒体“如何看待中国经济发展当前面临的挑战”等相关问题时作上述表示。

观察国家统计局发布的2021年最新数据，王一鸣认为，从宏观经济的四个指标增长率、通胀率、就业和国际收支平衡来看，去年全面完成了年初的预期目标。如经济增长8.1%，四季度环比1.6%，都说明增长率在逐步企稳，此外居民消费物价指数(CPI)通胀率0.9%，也低于3%的预期；城镇新增就业1269万人，超额完成了全年目标；国际收支方面，外汇储备连续8个月在3.2万亿美元以上，这也是人民币能保持稳定的一个重要因素。

“当然我们现在也面临下行压力，特别是在疫情冲击下，百年变局加速演变，外部环境更趋复杂严峻和不确定。”王一鸣说。

解读三重压力，王一鸣认为，受疫情冲击，消费需求确实有所放缓，特别是去年12月份社会消费品零售总额同比增长1.7%，说明压力还是存在。“这跟疫情的关联性很大，只要我们能够有效防控疫情，减缓疫情冲击，中国巨大的消费潜力还是在的，只要疫情防控好，消费能够很快恢复。”

在供给冲击方面，王一鸣谈到输入性通胀的压力。他指出，国际大宗商品价格仍处于高位，去年12月份国际能源价格指数上涨到76.8%，非能源价格上涨20.02%，这使国内原料价格会继续保持高位，最终压力最大的是中小微企业。“今年随着剪刀差的缓解，下游企业的竞争压力会有所减缓。”

在预期转弱方面，王一鸣分析，去年12月份中国制造业采购经理人指数(PMI)是50.3%，仍处于较低景气水平，小型企业的PMI已连续8个月处于收缩区间，也反映了制造业企业的市场预期。此外，企业投资预期也有一定程度的弱化。

王一鸣建议，面对三重压力，要坚持稳字当头、稳中求进，积极推出有利于经济稳定的政策；政策发力要适当超前，财政政策方面要慎重出台有收缩效益的政策，实施好扩大内需战略，增强产业链、供应链韧性，防范和化解重大风险，改善市场主体预期，更好稳定宏观经济大局，努力实现经济主体企稳向好发展。(记者 邢利宇 郑巧)

(责编：赵竹青、陈键)