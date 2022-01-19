原标题：颁奖广场舞台亮起 冬奥会电力保障进入决战冲刺阶段

1月15日，延庆颁奖广场舞台灯光音响等负荷全部开启，颁奖广场电力保障团队同步开展大负荷试验、负荷特性试验及发电机测试，至此，北京域内的两座颁奖广场圆满完成第一轮测试，为运动员高光时刻的电力可靠供应再添一层保障。

随着各领域进驻，目前北京颁奖广场全部高低压电缆均已敷设完毕，各项电力负荷末端接线全部接入，延庆颁奖广场电力建设工作也已基本完成。在这个阶段开展大负荷试验等多项测试，就是要通过远方监控系统和现场实测的方式，核查各类用电设备在大负荷工况下的电压、电流及接头温度，排查虚接、过温及低电压等安全隐患，从而确保电力设备在满负荷运转时状态良好。

“现在距离北京冬奥会开幕不足一个月的时间，电力保障团队与冬奥组委运行团队提前沟通，结合场馆全要素演练同步开展测试，全力确保两个颁奖广场电力保障万无一失。”国网北京亦庄供电公司颁奖广场电力保障团队（以下简称电力保障团队）经理王硕介绍。

大负荷试验不仅是对现场设备状态的检测，更是对保障人员技术水平、团队应急能力的一次综合检验。“这是一次各专业相互配合的过程，大负荷测试持续的时间大于正常运行的时间，加之测试前团队的各项准备工作，整个过程接近10个小时。”电力保障团队技术保障组组长丁镭介绍。

为确保各项工作的顺利开展，试验开始前，电力保障团队技术保障组、运行保障组、信息通信组、综合协调组等成员严阵以待，逐一梳理采集数据类型、报送流程、分析处理等环节的工作要求，明确每个整点时间的工作任务，并对团队每个人的分工和衔接环节作出细致部署。

“期间，我们采用红外线测温仪、热成像仪等多种工器具，对北京颁奖广场全部6个保障点位、延庆颁奖广场全部6个保障点位的运行指标进行记录，共采集了近500个数据。特别是针对转播、舞台、旗杆等重要设备，团队还开展了负荷特性试验，实现重要负荷的多重保护。”电力保障团队运行保障组组长郑伟介绍。

目前，北京颁奖广场电力保障工作已正式进入决战冲刺阶段，12名电力团队成员正在陆续进入“小闭环”区域开展设备运维工作，延庆颁奖广场电力保障工作也已步入正轨，两地颁奖广场团队队员将共同全力确保北京颁奖广场电力供应的充足可靠。

(责编：赵竹青、陈键)