原标题：用“科幻”思维方式感知智能化战争

记者18日从北京航天情报与信息研究所获悉，由中国科幻研究中心、中国科普作家协会科幻专委会指导，北京航天情报与信息研究所主办的“未来战争科幻”征文大赛日前已正式启动。

据介绍，本次大赛着眼智能化时代人类可能爆发的战争，预测国防科技，构想战争场景，设计战争情节，畅想“慎战非攻”“止戈为武”的新方式、新手段、新形态，探讨人类未来的战争暴力观、伦理观、道义观、胜负观、时空观等。

大赛相关负责人表示，大赛征文内容注重预测未来国防科技趋势，研究科技革命对军事革命的作用与影响；符合硬核科幻基本要求，体现战争科幻中国特色；同时还要弘扬中华民族传统兵学智慧，有别于霸权战争观。征集方向包括但不限于智能化战争形态预测、未来战争与海洋安全、未来战争与太空安全、未来战争与网络空间安全、未来战争与核安全、未来战争与社会安全、未来战争与大国冲突。

据了解，“未来战争科幻”征文大赛的文学体裁限定为中短篇小说，大赛设短篇组（2000—10000字）、中篇组（10000—60000字）。作品应以物理学、化学、生物学、天文学、心理学、医学等科学为基础，描绘未来的新技术、新发明给未来战争带来的影响。

本次征文比赛每个组别设一等奖3名、二等奖10名、三等奖若干名。获奖选手根据奖项可获得奖金及荣誉证书。对于特别优秀的作品，设立特等奖，奖金不低于5万元。对于优秀获奖人员，推荐科研、科普项目立项。（记者 操秀英 付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)