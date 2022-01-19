人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

用“科幻”思维方式感知智能化战争

2022年01月19日08:41 | 来源：科技日报
小字号

原标题：用“科幻”思维方式感知智能化战争

记者18日从北京航天情报与信息研究所获悉，由中国科幻研究中心、中国科普作家协会科幻专委会指导，北京航天情报与信息研究所主办的“未来战争科幻”征文大赛日前已正式启动。

据介绍，本次大赛着眼智能化时代人类可能爆发的战争，预测国防科技，构想战争场景，设计战争情节，畅想“慎战非攻”“止戈为武”的新方式、新手段、新形态，探讨人类未来的战争暴力观、伦理观、道义观、胜负观、时空观等。

大赛相关负责人表示，大赛征文内容注重预测未来国防科技趋势，研究科技革命对军事革命的作用与影响；符合硬核科幻基本要求，体现战争科幻中国特色；同时还要弘扬中华民族传统兵学智慧，有别于霸权战争观。征集方向包括但不限于智能化战争形态预测、未来战争与海洋安全、未来战争与太空安全、未来战争与网络空间安全、未来战争与核安全、未来战争与社会安全、未来战争与大国冲突。

据了解，“未来战争科幻”征文大赛的文学体裁限定为中短篇小说，大赛设短篇组（2000—10000字）、中篇组（10000—60000字）。作品应以物理学、化学、生物学、天文学、心理学、医学等科学为基础，描绘未来的新技术、新发明给未来战争带来的影响。

本次征文比赛每个组别设一等奖3名、二等奖10名、三等奖若干名。获奖选手根据奖项可获得奖金及荣誉证书。对于特别优秀的作品，设立特等奖，奖金不低于5万元。对于优秀获奖人员，推荐科研、科普项目立项。（记者 操秀英 付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
十问中国经济2022：如何为中小企业解忧纾困？
　　中央经济工作会议要求，今年经济工作要稳字当头、稳中求进。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2022年稳增长如何发力？物价怎么稳？市场主体怎么保？人民网推出“十问中国经济2022”系列图解，梳理近期国家有关部门陆续公布的2022年工作安排，解读未来一段时间经济政策的着力点和重点任务的“施工图”。…
人民银行：发挥货币政策双重功效 稳中求进更加主动有为
　　新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部