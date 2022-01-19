原标题：海南：聚焦打赢科技创新翻身仗 全面推进创新型省份建设

“新蓝图、新台阶、新成果、新格局、新提升、新成效。”1月18日，在2022年海南省以超常规手段打赢科技创新翻身仗动员部署会暨科技工作会议上，对刚刚过去的一年，海南科技工作取得的成绩，海南省科技厅党组书记许云概括以六个“新”。

备受业界关注的海南省崖州湾种子实验室，自揭牌运作以来，积极探索全新科研体制机制和运行模式，已建成2.75万平方米物理空间，配套2726套仪器设备，多支高水平创新团队入驻；深海科考成绩亮眼，“奋斗者”号载人潜水器实现常规科考应用，万米下潜次数已达21次，将国内9家单位的27名科学家送达海洋最深处，推动我国万米潜次和人数跃居世界首位，载人潜水器运维和科考作业能力达国际领先水平；海南航天科技高地建设步伐加快，商业运载火箭总装测试厂房和卫星总装测试厂房已开工建设，将打造我国首个新一代中型商业运载火箭总装测试厂房……

翻开2021年海南科技工作成绩单，从强化顶层设计，推进机制体制改革，到支持科技成果转化，其背后是海南自贸港高质量发展对补齐创新“短板”的迫切需要：

《海南省“十四五”科技创新规划》发布，提出建设“一省两市三高地”的总体目标；制定了打赢科技创新翻身仗三年行动方案；颁布了《海南自由贸易港科技开放创新若干规定》。海南自由贸易港相适应的科技创新顶层设计和体制机制初步构建。

海南在全国的综合科技创新水平指数上升，全省研发经费投入增速位列全国第一，全省高新技术企业增速增幅保持高速增长。

海南“陆海空”创新高地南繁科技城、深海科技城、文昌国际航天城3大科技城建设取得实质性进展，创新资源加快集聚，成为国家科技重要参与者。

面向新的一年，海南以抓科技规划和政策落地为主线，聚集以超常规手段打赢科技创新翻身仗，全面开启创新型省份建设。

海南省科技厅厅长谢京表示，将狠抓“陆海空”3大科创高地建设、创新平台建设、创新主体培育、产业技术攻关、人才培育引进、开放合作科技成果转化、市县科技能力提升和制度集成创新。

“以改革创新的精神、改革的思维、创新的方法抓好规划和政策落地，形成制度集成创新的范例。”谢京说。

(责编：赵竹青、陈键)