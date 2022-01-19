原标题：创新有为，神州处处涌动能

一条红毯、一个话筒，让代表委员从幕后走向台前，创新会议发布形式；确定目标，把研发投入强度写进报告，不甘落后奋起直追；坚持创新第一动力，让“揭榜挂帅”“赛马”机制常态化开展。

又到一年地方两会时，群贤毕至谋发展。记者在各地捕捉到的“两会声音”，令人振奋。

江西：首设“三个通道”，全面回应社会关切

与往年不同的是，今年江西两会首设“代表通道”“厅长通道”“委员通道”，零距离接受媒体提问。

1月16日下午，江西省政协十二届五次会议在南昌开幕。开幕会前，“委员通道”拉开帷幕。“‘创新江西’需要全员参与。”江西省政协委员（科技界别）、江西北软科技系统工程有限公司董事长李振专委员回应媒体时称，对于企业来说，创新最重要的是要把人才“引进来、留得住、用得好”。建设“创新江西”，企业必须拿出真金白银留人。

1月17日上午，江西省十三届人大六次会议开幕前，江西省首场“代表通道”“厅长通道”正式开启，代表们、厅长们如约而至。按照大会安排，共有9名省人大代表和9名厅局长参加两个“通道”活动。

首位来到“代表通道”的是江西省人大代表，江铃汽车集团有限公司党委书记、董事长邱天高。

在“厅长通道”上，江西省商务厅厅长谢一平表示，建设“富裕江西”，核心是发展经济，关键要做强产业。省商务厅将深入实施扩大内需战略，推动高水平开放，助推经济高质量跨越式发展。

河南：首提研发强度指标，今年目标1.96%以上

在河南省十三届人大六次会议上，河南省省长王凯在政府工作报告中首次提出研发强度指标，今年，河南研发经费投入强度将达1.96%。

“研发强度指标第一次写入政府工作报告，意义重大！”河南省科技厅战略规划与政策法规处处长徐彬说，体现出河南实施创新驱动科教兴省人才强省第一战略的导向性，必将有效引领带动各类创新主体加快科技创新步伐。

中科大数据研究院副院长程伯群表示，河南加大科研经费投入强度，将成为河南锚定“两个确保”、实施“十大战略”及“十四五”开好局的有力保障，对于引进高端人才、激发当地科研创新活力将起到推动作用，也能看出河南对建设国家创新高地的信心和决心。

研发投入强度是体现科技创新的最核心指标。此前，河南的研发投入一直较低，2020年仅为1.64%，在全国31个省份中位居第19位。

河南正通过多种措施提升全省研发投入增长，企业研发活动不容忽视。河南省科技厅副厅长刘英锋表示，将通过三项举措推动规上工业企业研发活动全覆盖，与工信、财政、国资、统计部门建立工作会商协调机制，派驻各地“万人助万企”服务工作组对研发全覆盖工作进行同步督导推动，引导、支持和帮助规上工业企业实现“四有”，即有研发机构、有研发人员、有研发经费、有产学研合作。

广西：继续“科技强桂”，卯力推进工业振兴

1月17日，广西壮族自治区第十三届人民代表大会第五次会议在南宁开幕。自治区主席蓝天立在作政府工作报告时表示，2022年广西将增强创新驱动力，持续推进工业振兴。

“坚持创新驱动提升第一动力。”蓝天立说，2022年，广西将深入实施“科技强桂”三年行动，加大研发奖补资金支持力度，实施科技创新重大项目110项以上，突破重大技术70项，转化科技成果750项以上。支持龙头骨干企业联合高等学校、科研院所组建创新联合体、新型研发机构、重点实验室。深化科技体制改革，推行重点项目“揭榜挂帅”“赛马”等机制。力争新增高新技术企业500家以上、自治区级“专精特新”中小企业100家、“瞪羚”企业30家以上、技术创新中心3家以上。大力发展数字经济，深入实施数据要素融合应用“百千万工程”，巩固发展信创产业，培育鲲鹏计算产业集群，打造30个人工智能与实体经济深度融合应用示范试点，建设智能工厂示范企业60家以上、数字化车间60家以上。

(责编：赵竹青、陈键)