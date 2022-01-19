原标题：抖音电商“冬季山货节”助销547.3万单农货，一线城市消费者成农特产购买主力

为助力地方品质农货出山，字节乡村计划助农项目“山货上头条”推出了为期24天的“冬季山货节”活动，推动111个县市的农特产通过抖音电商走向全国。1月18日，抖音电商发布“冬季山货节”数据报告。数据显示，活动期间该平台共助销547.3万单农货，一线城市消费者成购买主力，广西脆柿、朝鲜族辣白菜、山东海蜇丝等地方农特产颇受欢迎。

“冬季山货节”期间，抖音电商发挥兴趣电商特质，上线“#山货上头条”“#冬季山货节”等话题，鼓励各地新农人和广大用户创作优质内容，展现家乡农特产背后的农时农事与乡土情怀。其中，“#山货上头条 ”话题短视频播放量达14.4亿次，9000多位创作者参与分享家乡山货。

各地具有代表性的农特产在活动期间颇受欢迎，区域农业品牌在短视频和直播的推介下，不断拓展市场认知度和影响力。数据显示，“冬季山货节”销售的助农商品达3149款，广西脆柿、朝鲜族辣白菜、山东海蜇丝、福建大黄鱼和陕西猕猴桃销量领先。24天内，共有179.6万斤广西脆柿销往各地，卖出的辣白菜相当于消化了110亩地的白菜产量，62.5万斤山东海蜇丝、49.4万条福建大黄鱼、120吨陕西猕猴桃走上了千家万户的餐桌。

此外，内蒙古的酱牛肉、羊肉肠，甘肃的静宁苹果、民勤人参果，山西的脆甜红富士、陈醋，青海的羊排骨、牦牛牛排，云南的菌汤包、水果玉米，安徽的臭鳜鱼、黄油土鸡等，都销量颇丰，天南海北的美味农特产齐聚抖音电商。

547.3万单农货上行的背后，是390万消费者的下单助力。据统计，“冬季山货节”期间，北京、上海、深圳消费者购买的农货最多，位列全国前三，苏州、杭州消费者紧随其后。散落在田间地头的农产品通过兴趣电商，走向了一、二线城市消费市场。

为了更精准地助力地方农货产销对接，抖音电商生鲜业务人员多次前往广西百色田东县、河南开封万隆乡等多个村落，对当地果蔬种植、电商基础、新农人带货能力、售后保障等情况进行调研和扶助。据统计，活动期间广西百色田东县的沃柑销量同比增长422%；河南开封万隆乡蜜薯销量同比增长205%。农户们自种自采的沃柑、蜜薯借力电商，高效地出村进城。

据悉，过去一年抖音电商共助销农特产179.3万款，越来越多的地方农品借助平台拓展了市场增量。在山货节上线的24天里，安徽黄山臭鳜鱼销量环比增长了582%，云南紫皮独头蒜和新疆阿克苏冰糖心苹果销量也分别环比增长了434%和216%。

由抖音电商和字节跳动公益共同打造的“山货上头条”项目，在推动品质农货产销对接、出村进城的同时，也将继续扶助各地新农人和商家成长，进一步从源头助力乡村发展。

(责编：曹淼、李源)